Empresário suspeito de matar gari é desligado de empresa

O empresário Renê da Silva Nogueira Júnior, de 47 anos, suspeito de matar o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos, no Bairro Vista Alegre, Região Oeste de Belo Horizonte, havia iniciado suas atividades na Fictor Alimentos LTDA há menos de duas semanas. Ele era vice-presidente da empresa e, de acordo com a plataforma Lattes, já ocupou cargos de liderança em diversas multinacionais.

A Fictor Alimentos LTDA comunicou nesta terça-feira (12/8) o desligamento do prestador de serviços, repudiando o suposto envolvimento dele no crime e afirmando que não compactua com condutas contrárias aos seus valores. Renê da Silva Nogueira Júnior está presos no Ceresp Gameleira, na Região Oeste de Belo Horizonte.

O currículo Lattes de Renê ainda o descreve como um profissional com “excelente capacidade de negociação e de construir relacionamento por meio de engajamento, resolução de problemas e comunicação eficaz”.

O empresário é casado com a delegada da Polícia Civil de Minas Gerais Ana Paula Balbino Nogueira, que atua na Divisão Especializada de Referência a Pessoa Desaparecida. De acordo com o boletim de ocorrência da Polícia Militar (PM), ele teria usado a arma que a policial deixava guardada em casa.

Ana Paula também foi afastada de suas funções e está à disposição da Corregedoria de Polícia Civil. Ela colaborou com as investigações, permitindo o acesso ao apartamento onde moram e mostrando onde guarda as armas que possui, uma a pistola .380, usada no crime, e um revólver.

Como foi o crime?

Laudemir foi atingido por disparo de arma de fogo no abdômen. O crime foi registrado na Rua Modestina de Souza, por volta das 8 horas. Testemunhas relataram que a vítima e seus colegas recolhiam o lixo quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, modelo BYD, pudesse passar.

Nesse momento, Renê teria abaixado a janela e gritado para a motorista que se alguém encostasse em seu veículo ele iria matar a pessoa. Depois das ameaças, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o suspeito tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o homem, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra o grupo, atingindo Laudemir.

A vítima foi socorrida e encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de BH, mas morreu no local.

Luto

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da Superintendência de Limpeza Urbana (SLU), lamentou a morte de Laudemir. O Executivo informou que a vítima era contratada por meio de uma empresa terceirizada [Localix Serviços Ambientais S.A.], que presta serviços de limpeza. A prefeitura declarou ainda que está oferecendo apoio à família e aos demais trabalhadores da equipe.

Pelas redes sociais, a Localix afirmou que o homicídio do funcionário foi uma “violência injustificável”. “Estamos prestando todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas”.