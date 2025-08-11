Morte de gari foi ‘crueldade’, diz dono de empresa onde vítima trabalhava

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

“Uma pessoa muito dedicada, que nunca faltava de serviço. Uma pessoa que tem um coração grande”, disse Ivanildo Lopes, proprietário da empresa Localix Serviços Ambientais, sobre o gari Laudemir de Souza Fernandes, de 44 anos. O trabalhador foi morto por disparos de arma de fogo na manhã desta segunda-feira (11/8), no Bairro Vista Alegre, na Região Oeste de Belo Horizonte.

O suspeito de cometer o crime foi preso pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabaglia, na tarde desta segunda-feira, horas após o homicídio. A arma usada no crime seria da esposa do suspeito, uma delegada da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG).

Ivanildo Lopes afirmou que Laudemir trabalhava na empresa, que presta serviços para Serviço de Limpeza Urbano (SLU), há 7 anos e 11 meses e deixa uma filha criança. “A gente está chocado com tudo que aconteceu”, disse ainda o empresário em entrevista em frente ao Departamento de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), para onde o suspeito do crime, René da Silva Nogueira Júnior, de 47, foi levado após ser preso.

O dono da Localix Serviços Ambientais afirmou que o crime não foi precedido por discussões e que foi “sem pé e sem cabeça”. Testemunhas relataram que a vítima e seus colegas recolhiam o lixo quando a motorista do caminhão, uma mulher de 42 anos, parou e encostou o veículo para que um carro, modelo BYD, pudesse passar.

Nesse momento, o suspeito, que estava dirigindo o carro, teria abaixado a janela e gritado para a motorista que se alguém encostasse no veículo, ele mataria a motorista. Depois das ameaças, os garis, incluindo Laudemir, pediram que o homem tivesse calma e o orientaram a seguir o caminho. Mesmo assim, o suspeito, conforme as testemunhas, desceu do carro alterado e atirou contra o grupo, acertando Laudemir.

O gari chegou a ser socorrido por populares. Ele foi encaminhado ao Hospital Santa Rita, no Bairro Jardim Industrial, em Contagem, na Região Metropolitana de BH, mas faleceu.

Suspeito

O suspeito René da Silva Nogueira Júnior está depondo no DHPP, onde o boletim de ocorrência foi registrado. Ele foi encontrado por meio de informações de uma testemunha, que lembrou de parte da placa no carro e a consulta de câmeras de segurança, cujas imagens capturaram outros caracteres da placa e mostraram que o carro era um BYD Song Plus. Além disso, a polícia militar fez levantamentos que possibilitaram identificar o condutor, reconhecido pelas testemunhas como autor do disparo.

O carro foi localizado entrando no estacionamento de uma academia na Avenida Raja Gabáglia, onde o suspeito foi abordado.

René da Silva Nogueira Júnior é vice-presidente de uma empresa de alimentos. Em seu perfil do Instagram, que foi desativado poucas horas após a prisão, ele se descrevia, em inglês, como "cristão, esposo, pai e patriota."

Arma

A arma que teria sido utilizada no crime seria da esposa dele. O artefato foi apreendido pela Polícia Militar de Minas Gerais. Em nota divulgada por volta das 18h20 desta segunda-feira, a PCMG informou que aguardava a finalização do boletim de ocorrência pela PMMG para iniciar o procedimento investigativo. A reportagem perguntou à corporação se o suspeito possui porte de arma, mas não obteve resposta.

De acordo com informações do boletim de ocorrência, ao ser abordado adentrando o estacionamento da academia, o suspeito disse à polícia que "não participou do episódio, e que sua esposa é delegada da Polícia Civil de Minas Gerais, que o veículo abordado estaria em nome da servidora". Ainda segundo o registro da ocorrência, ele teria dito ainda que "a policial teria uma arma de fogo do mesmo calibre da que foi utilizada no homicídio."

O boletim de ocorrência também descreve que após o suspeito ter sido levado para a delegacia, as autoridades policiais foram à casa da delegada e esposa dele. Na residência, ela teria entregado a arma de fogo, cadastrada em campo próprio, "de forma espontânea".

Luto

Em nota, a Prefeitura de Belo Horizonte, por meio da SLU lamentou o falecimento de Laudemir. O executivo informou que a vítima era contratada por uma empresa terceirizada, que presta serviços de limpeza, que está oferecendo todo o apoio à família e aos demais trabalhadores da equipe que foram ameaçados pelo suspeito. “Cabe ressaltar que as causas da morte serão apuradas pelos órgãos de segurança”.

Pelas redes sociais, a Localix Serviços Ambientais S.A. afirmou que o homicídio do funcionário foi uma “violência injustificável”. “Estamos prestando todo o apoio necessário à família de Laudemir neste momento de dor e estendemos nossas mais sinceras condolências e solidariedade a todos os colegas”



*Com informações de Nash Castro, da TV Alterosa