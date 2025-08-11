Polícia prende dono de clínica por suspeita de estupro em Minas

A Polícia Militar prendeu, na noite desse domingo (10/8), o dono da Clínica Estrela do Amanhã - destinada a recuperação de mulheres dependentes químicas, em São Gonçalo do Pará (MG), Centro-Oeste de Minas, por suspeita de estupro em Divinópolis (MG), na mesma região. O homem, de 31 anos, foi localizado no próprio estabelecimento após denúncia feita por uma mulher de 31 anos à Polícia Militar (PMMG) de Formiga (MG), também no Centro-Oeste do estado.

Segundo a corporação, militares de São Gonçalo do Pará, com apoio da 142ª Companhia de Polícia, efetuaram a prisão e encaminharam o suspeito à Delegacia de Polícia Civil de Plantão em Divinópolis. Após ser ouvido, ele foi liberado.

A direção da clínica negou as acusações, alegando que a vítima não é paciente e que o proprietário apenas havia dado uma carona para ela. A clínica ficou de informar o contato do advogado responsável pela defesa, contudo, não obtivemos retorno até o fechamento desta matéria.

De acordo com a Polícia Militar, o suspeito já tem passagens por roubo, tráfico de drogas, dano, ameaça (duas vezes), direção perigosa e três mandados de prisão em aberto.

*Amanda Quintiliano especial para o EM