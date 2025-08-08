Assine
SETE LAGOAS

MG: homem tem dedo decepado após tropeçar em cercadinho de árvore

Vítima de 53 anos foi socorrida por uma vizinha. No hospital, ele levou 15 pontos e não foi possível reimplantar o dedo amputado

LL
Larissa Leone*
Repórter
Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.
08/08/2025 19:16

No hospital, ele levou 15 pontos e não foi possível reimplantar o dedo amputado
No hospital, ele levou 15 pontos e não foi possível reimplantar o dedo amputado

Um homem de 53 anos teve o dedo mindinho da mão esquerda decepado após tropeçar no cercadinho de uma árvore e cair a caminho de um supermercado localizado no bairro Progresso, em Sete Lagoas, na Região Metropolitana de BH. O caso aconteceu na última quarta-feira (6/8), por volta das 19h30. Nesta sexta-feira (8/8), o homem publicou em suas redes sociais mensagens agradecendo os amigos pela preocupação e afirmou que está bem. 

A vítima relata que tropeçou em um cercadinho instalado ao redor de uma árvore cortada, quando caiu no chão teve o dedo mindinho da mão esquerda decepado. O impacto da queda foi tão forte que o dedo foi parar no meio da rua: "Sou canhoto. Meu dedo voou e foi parar no meio da rua", disse.

Após o acidente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, mas demorou cerca de 40 minutos para chegar ao local, segundo relato da vítima. Antes da equipe chegar, uma vizinha socorreu o homem e o levou ao Hospital Municipal.

No hospital, ele recebeu anestesia e levou 15 pontos no local do ferimento. Os médicos não conseguiram reimplantar o dedo decepado.

"Meus amigos, essa fatalidade foi comigo, mas estou bem, graças à Deus. Agradeço a todos pelo apoio, pelas visitas e pelas mensagens", publicou o homem. 

Em nota, o SAMU afirmou que receberam uma ligação na noite de quarta-feira (6/8), às 19h58, sobre o acidente. Às 20h01, a ambulância saiu para atender a ocorrência. Porém, ao chegarem no local, às 20h13, não havia ninguém no ponto indicado. Às 20h14, foi feito contato com o solicitante, mas a ligação não foi atendida. Sem contato ou localização da vítima, o atendimento do SAMU foi encerrado às 20h20.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos

