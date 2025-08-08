Assine
overlay
Início Gerais
TRAGÉDIA

Mineiro morre após carro cair de penhasco em área turística no ES

Marcone Cardoso é natural de BH e morava no Espírito Santo. Ele e a namorada pararam próximo a borda de uma ribanceira para namorar quando despencaram

Publicidade
Carregando...
Clara Mariz
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
08/08/2025 17:08

compartilhe

Siga no
x
Adriana Machado Ribeiro e Marcone da Silva Cardoso
Polícia Civil do Espírito Santo considera que queda de carro foi uma fatalidade crédito: Redes Sociais / Reprodução

A Polícia Civil do Espírito Santo instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do belo-horizontino Marcone da Silva Cardoso, de 26 anos, em Venda Nova do Imigrante (ES), na madrugada da última segunda-feira (4/8). Ele e a namorada, identificada como Adriana Machado Ribeiro, de 42 anos, estavam dentro de um carro que despencou de uma ribanceira. O ponto é usado por turistas para saltos de asa-delta. 

Marcone nasceu em Belo Horizonte mas morava no município capixaba, onde trabalhava como operador de máquinas. Já Adriana era natural da cidade e trabalhava em uma padaria. O casal estava junto havia seis meses. 

Leia Mais

Informações preliminares indicam que o casal havia saído de uma festa e deixado o irmão do mineiro em casa. Em seguida, os dois seguiram para o ponto turístico e teriam estacionado próximo a borda do penhasco. À Folha de S. Paulo, Alberto Roque Peres, delegado responsável pelo caso, afirmou que a principal linha de investigação aponta para uma fatalidade. O paredão tem cerca de 400 metros de altura.

“Como a iluminação era precária, apenas a luz do carro, e o terreno estava molhado, o veículo acabou se movimentando e caiu do paredão”, disse. 

Tragédia

Até então, não há indícios de envolvimento de outras pessoas. Mesmo assim as apurações seguem para confirmar os detalhes da ocorrência. Durante a queda, os corpos das vítimas foram arremessados para fora do veículo após este colidir com uma pedra. 

Equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foram acionadas para fazer o resgate das vítimas. No entanto, como o local era de difícil acesso, os militares precisaram fazer uma trilha, em meio a mata, para localizar os corpos. 

A rampa de voo livre de Tapera é um dos principais atrativos turísticos de Venda Nova do Imigrante, por oferecer vista panorâmica da região e atrair praticantes de esportes radicais. O local não tem estrutura de contenção ou iluminação adequada para visitas noturnas. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ainda segundo a Polícia Civil, os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal da cidade onde passaram pelos exames de praxe e, na sequência, liberados para os familiares. 

*Com informações de Folha Press

Tópicos relacionados:

bh espirito-santo minas-gerais policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay