Mineiro morre após carro cair de penhasco em área turística no ES

A Polícia Civil do Espírito Santo instaurou um inquérito para apurar as circunstâncias da morte do belo-horizontino Marcone da Silva Cardoso, de 26 anos, em Venda Nova do Imigrante (ES), na madrugada da última segunda-feira (4/8). Ele e a namorada, identificada como Adriana Machado Ribeiro, de 42 anos, estavam dentro de um carro que despencou de uma ribanceira. O ponto é usado por turistas para saltos de asa-delta.

Marcone nasceu em Belo Horizonte mas morava no município capixaba, onde trabalhava como operador de máquinas. Já Adriana era natural da cidade e trabalhava em uma padaria. O casal estava junto havia seis meses.

Informações preliminares indicam que o casal havia saído de uma festa e deixado o irmão do mineiro em casa. Em seguida, os dois seguiram para o ponto turístico e teriam estacionado próximo a borda do penhasco. À Folha de S. Paulo, Alberto Roque Peres, delegado responsável pelo caso, afirmou que a principal linha de investigação aponta para uma fatalidade. O paredão tem cerca de 400 metros de altura.

“Como a iluminação era precária, apenas a luz do carro, e o terreno estava molhado, o veículo acabou se movimentando e caiu do paredão”, disse.

Tragédia

Até então, não há indícios de envolvimento de outras pessoas. Mesmo assim as apurações seguem para confirmar os detalhes da ocorrência. Durante a queda, os corpos das vítimas foram arremessados para fora do veículo após este colidir com uma pedra.

Equipes do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo foram acionadas para fazer o resgate das vítimas. No entanto, como o local era de difícil acesso, os militares precisaram fazer uma trilha, em meio a mata, para localizar os corpos.

A rampa de voo livre de Tapera é um dos principais atrativos turísticos de Venda Nova do Imigrante, por oferecer vista panorâmica da região e atrair praticantes de esportes radicais. O local não tem estrutura de contenção ou iluminação adequada para visitas noturnas.

Ainda segundo a Polícia Civil, os corpos foram encaminhados para a Seção Regional de Medicina Legal da cidade onde passaram pelos exames de praxe e, na sequência, liberados para os familiares.

*Com informações de Folha Press