Vídeo: Ônibus do transporte público de Uberlândia é destruído por fogo

Um ônibus do transporte coletivo de Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro, ficou destruído por um incêndio na manhã desta sexta-feira (8/8). Ninguém se feriu. O fogo pode ter começado por um problema mecânico ou elétrico do veículo.

Não foi informada a quantidade de passageiros no ônibus, mas todos desembarcaram quando as chamas começaram a aparecer. Rapidamente a estrutura do coletivo foi destruída pelo fogo.



Várias pessoas fizem vídeos do ônibus incendiado. Veja:





Em nota, a empresa São Miguel, responsável pela operação do ônibus, informou que "assim que foi identificado o princípio de incêndio em um de seus veículos, o motorista realizou imediatamente os procedimentos para a retirada dos passageiros, sem registro de feridos". Ainda segundo a empresa, o carro passou por revisão na quinta-feira (7/8).



A linha não teve atrasos significativos, mas o trânsito na região leste e norte de Uberlândia (MG), Triângulo Mineiro, foi afetado por conta do fechamento parcial da avenida, que se trata de uma importante via de ligação entre as duas regiões. As causas do incidente serão investigadas por meio de perícia técnica.

Antes do fim da manhã, durante o trabalho do Corpo de Bombeiros, o trânsito na avenida melhorou, ainda que o esqueleto do veículo estivesse no local até o início da tarde.

Testemunhas informaram aos bombeiros que a fumaça próxima do motor chamou a atenção de todos no veículo e as possíveis falhas mecânicas ou elétricas serão investigadas.