MG registra menor temperatura do Sudeste nesta sexta (8/8)

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

O distrito de Monte Verde (MG), em Camanducaia, no Sul de Minas, registrou a menor temperatura do Sudeste e a quinta menor do país nesta sexta-feira (8/8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros marcaram 6,3ºC, às 6h, com sensação térmica de 8,2ºC.

De acordo com o órgão nacional, os primeiros lugares no ranking nacional do dia são sul-riograndenses. A cidade de Bagé marcou 5,1ºC, às 7h. O segundo lugar da lista foi ocupado por Canguçu, com 5,2ºC, às 7h. No terceiro e quarto lugar estão Alegrete e Jaraguão, com 5,9ºC e 6ºC, respectivamente.

Menores temperaturas do país em 8/8

5,1°C - Bagé (RS), às 7h



5,2°C - Canguçu (RS), às 7h



5,9°C - Alegrete (RS), às 7h



6°C - Jaraguão, (RS) 6h



6,3ºC - Monte Verde (MG), às 6h; Caçapava do Sul (RS), às 7h; São José dos Ausentes (RS), às 7h

Apesar de frio, a mínima não entra na lista das menores temperaturas do ano em Minas Gerais. No dia 31 de julho, os termômetros marcaram -1,9ºC em Monte Verde, a menor do ano. Já no dia anterior (30/7), a mínima foi de -1,8ºC, ocupando o segundo lugar da lista. No último sábado (2/8), o distrito marcou -1,7ºC, a terceira menor.

Menores temperaturas de MG em 2025

-1,9ºC - Monte Verde - 31/7



-1,8ºC - Monte Verde - 30/7



-1,7ºC - Monte Verde - 2/8

-1ºC - Monte Verde - 1º/8



0,3ºC - Monte Verde - 16/7



0,4ºC - Monte Verde - 30/5

Como fica o tempo em Minas?

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Minas Gerais enfrenta baixos índices de umidade relativa do ar nesta sexta-feira. Apesar de inferiores a 30%, o que apresenta risco à saúde, conforme a Organização Mundial da Saúde (OMS), pode haver chuva passageira em alguns pontos do Sul do estado à tarde e à noite.

A tendência é que no sábado (9/8) haja aumento de nebulosidade também na Zona da Mata e Região Central. A previsão indica que o dia será de céu parcialmente nublado a claro no Jequitinhonha, Mucuri, Rio Doce e Zona da Mata. Nas demais regiões, céu claro a parcialmente nublado com névoa seca.

