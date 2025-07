Esta cidade mineira é a mais violenta do Sudeste; veja ranking

Coordenador do Núcleo de Dados do Estado de Minas. Pós-graduado no master de Jornalismo de Dados, Automação e Data Storytelling do Insper. Ex-repórter de Gerais, Economia e Política.

Como o Estado de Minas mostrou, Minas Gerais registrou nova alta no número de mortes violentas intencionais em 2024, mostra a edição mais recente do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, divulgada nesta quinta-feira (24). No entanto, um município mineiro também figura na lista dos 20 mais violentos do país, segundo a mesma fonte.

Trata-se de Teófilo Otoni (137.418 habitantes), cidade-polo do Vale do Mucuri. O município registra 58,2 mortes violentas intencionais por 100 mil habitantes e figura no 16º lugar da lista. É a única prefeitura mineira no top 20.

Aliás, fora da Região Nordeste, só aparecem quatro cidades: Sorriso (MT) em 13º; Marituba (PA) em 15º; e Santana (AP) em 18º. Portanto, Teófilo Otoni é a cidade mais violenta do Sudeste, considerando este quesito.

Veja, abaixo, o top-20 cidades mais violentas do país.