Um homem, de 23 anos, procurado por envolvimento em uma organização criminosa com base na cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, foi preso preventivamente nessa segunda-feira (6/1), em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.





De acordo com informações compartilhadas pela equipe responsável pela investigação de tráfico de drogas em Teófilo Otoni, o grupo criminoso integrado pelo suspeito é vinculado a outra organização de abrangência nacional que opera a partir do Rio de Janeiro.

Após as investigações em Teófilo Otoni apontarem o vínculo do investigado com as atividades criminosas, a PCMG representou pelo mandado de prisão preventiva do homem, cumprido por policiais da 5ª Delegacia em Contagem.





Após os procedimentos de polícia judiciária, o suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.

