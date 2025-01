Vídeos publicados nas redes sociais mostram a força do vento em Caxambú, no Sul de Minas, durante a pancada de chuva desse domingo (5/1)

Dez pessoas ficaram desalojadas durante temporal que atingiu a cidade de Caxambú, no Sul de Minas, na tarde desse domingo (5/1). Também foram registradas quedas de árvores em vias públicas, destelhamento de imóveis, danos em veículos, interrupção do fornecimento de energia elétrica e vários pontos de alagamentos. Apesar dos estragos materiais, ninguém ficou ferido.





Vídeos publicados nas redes sociais mostram a força do vento na cidade durante a pancada de chuva. Uma estrutura metálica, parecida a um ombrelone - uma espécie de guarda-sol grande -, é quase levada pela ventania.





De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), não houve registro de desalojados, ou seja, pessoas que, em decorrência dos efeitos diretos do desastre, tiveram que sair de casa, mas encontraram abrigo com parentes ou amigos. Além disso, não houve óbitos ou feridos.





No entanto, dez pessoas tiveram que ir para abrigos públicos. Durante esta segunda-feira (6/1), foram feitos levantamentos e vistorias, a fim de avaliar os danos causados pelo temporal e a possibilidade de Decretação de Situação de Emergência (SE).





Além de Belo Horizonte, outras 782 cidades mineiras estão em alerta de "perigo potencial" para chuvas intensas até a manhã desta terça-feira (7/1). O aviso, emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), informa sobre a possibilidade de volume de chuva de até 50 mm por dia e ventos de até 60 km/h.





Estragos do período chuvoso





Até a manhã desse domingo (5/1), 41 municípios mineiros decretaram estado de emergência em decorrência dos danos causados pelas chuvas. De acordo com a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil de Minas Gerais (Cedec-MG), as últimas cidades a entrar na lista foram Arcos e Lagoa da Prata, no Centro-Oeste de Minas, Unaí, no Noroeste mineiro, e Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata.





Ao todo, 11 pessoas morreram em Minas Gerais em decorrência das chuvas. Um total de 173 ficaram desabrigados (precisaram de abrigo público) e outras 1.235 foram desalojadas (desocuparam seus domicílios).





Durante o domingo, foram registrados estragos em decorrência da chuva em Juiz de Fora, na Zona da Mata. Devido à queda de árvores, cerca de 70 mil pessoas ficaram sem luz na noite desse domingo (5/1). Segundo o Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG), a cidade foi atingida por um vendaval intenso, com ventos de até 98 km/h, e chuva de 30 milímetros em 20 minutos.





A Prefeitura de Juiz de Fora registrou 32 pontos de galhos ou árvores caídos e mais de dez pontos de alagamento pela cidade. A Defesa Civil registrou 17 ocorrências, sendo a maioria de destelhamento. As equipes dos bombeiros e da prefeitura trabalharam durante a noite para reparar os danos.