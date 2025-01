Moradores do Bairro São João Batista, na Região de Venda Nova, flagraram a Avenida Doutor Álvaro Camargos alagada durante a forte chuva que atingiu Belo Horizonte no início da noite desta segunda-feira (6/1) Segundo a Defesa Civil municipal, em 45 minutos, choveu 34 milímetros na região, o que corresponde a 10,3% da precipitação esperada para todo o mês de janeiro.





Em um vídeo enviado ao Estado de Minas, um morador mostra a avenida tomada pela água, que chegou a formar correnteza. Nas imagens, dois carros de pequeno porte tentam atravessar o alagamento, mas são advertidos por pessoas no local. No meio do caminho, os motoristas optam por estacionar os veículos em uma área mais alta.





Às 19h, Avenida Vilarinho, também em Venda Nova, foi fechada pela Defesa Civil devido ao alto risco de transbordamento do Córrego Vilarinho. Antes da interdição, a via foi alagada, e os ônibus do Move precisaram ser desviados para a Rua Padre Pedro Pinto. O trânsito foi liberado 45 minutos depois, por volta das 19h45.

Durante o temporal, as avenidas Tereza Cristina, no Barreiro, Heráclito Mourão de Miranda, na Pampulha, e Francisco Sá, na Região Oeste, também foram temporariamente fechadas por conta do risco de transbordamento de córregos. As vias foram liberadas em pouco tempo.









Segundo a BHTrans, pontos de alagamento também foram registrados na Avenida Pedro I, na altura da Vila Olímpica e no Bairro Planalto. O empoçamento ocupou uma faixa da pista, mas não foi necessária a interdição do trânsito na região.

Já na Rua Padre Pedro Pinto, também em Venda Nova, uma feira foi invadida pela água. Vídeos enviados ao Estado de Minas mostram que a água entrou no estabelecimento e ocupou todo o chão. Na gravação, uma moradora da região afirma nunca ter visto algo semelhante.





Mais chuva





A capital está em alerta para pancadas de chuva de até 100 milímetros até a manhã desta terça-feira (7/1). Durante o período, há possibilidade de rajadas de vento de até 100 km/h. Diante das condições adversas, a Prefeitura de Belo Horizonte orienta a população a tomar cuidados, como evitar áreas alagadas, não trafegar em ruas sujeitas a inundações e se afastar de córregos e ribeirões.





A Defesa Civil recomenda que a população evite atravessar ruas alagadas e não permita que crianças brinquem em enxurradas ou perto de cursos d'água. Devido à possibilidade de raios e rajadas de vento, a orientação é não se abrigar nem estacionar veículos sob árvores. Também é necessário redobrar a atenção em áreas de encostas e morros.





Risco geológico





Por conta do grande volume de chuva que tem atingido a capital nos últimos dias, três regionais da cidade estão em risco geológico forte (Noroeste) e moderado (Oeste e Centro Sul) até a próxima terça-feira (7/1). Durante o aviso, a Defesa Civil recomenda que os moradores fiquem atentos ao grau de saturação do solo, como água empoçando ou minando da base de barrancos, e a sinais construtivos, como trincas nas paredes ou portas e janelas emperrando.





Além disso, o órgão orienta que a população redobre os cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. "Se você observar alguns desses sinais, saia imediatamente do seu imóvel e ligue para a Defesa Civil (199). Em casos de emergência, contate o Corpo de Bombeiros Militar (193)", recomenda o alerta.





Cuidados durante a chuva:





Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.



Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP de sua rua para o número 40199, e uma mensagem de confirmação será enviada em seguida. O serviço é gratuito.