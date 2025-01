As fortes chuvas que atingem Belo Horizonte alagaram a Avenida Vilarinho, em Venda Nova, no início da noite desta segunda-feira (6/1). Devido ao risco de mais transbordamento do Córrego Vilarinho, a Defesa Civil municipal bloqueou a via para evitar possíveis danos. Durante a interdição, os ônibus do Move foram desviados para a Rua Padre Pedro Pinto. A via foi liberada depois de 45 minutos.





As avenidas Tereza Cristina, no Barreiro, Heráclito Mourão de Miranda, na Pampulha, e Francisco Sá, na Região Oeste, também chegaram a serem temporariamente fechadas devido ao risco de transbordamento de córregos, mas foram liberadas pouco tempo depois.





Segundo a BHTrans, pontos de alagamentos também foram registrados na Avenida Pedro I, na altura da Vila Olímpica, no Bairro Planalto. O empoçamento ocupou uma faixa da pista, mas não houve a necessidade de interdição do trânsito na região.





A capital está em alerta para pancadas de chuva de até 100 milímetros até a manhã desta terça-feira (7/1). Durante o período, há possibilidade de rajadas de vento de até 100 km/h. Em meio às condições adversas, a Prefeitura de Belo Horizonte orienta que a população tome alguns cuidados como evitar áreas de inundação e não trafegar em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões.

A Defesa Civil recomenda atenção especial em áreas de encostas e morros e pede que a população não atravesse ruas alagadas ou deixe crianças brincando em enxurradas e próximo a cursos d’água. Em função da possibilidade de raios e rajadas de vento, outra orientação é não se abrigar e nem estacionar veículos debaixo de árvores.





Risco geológico





Com o grande volume de chuva dos últimos dias em Belo Horizonte, três regionais da capital estão em risco geológico, entre forte (Noroeste) e moderado (Oeste e Centro Sul), até a próxima terça-feira (7/1). Durante o aviso, a Defesa Civil recomenda que moradores mantenham atenção no grau de saturação do solo, como água empoçando ou água minando da base de barrancos; e a sinais construtivos, como trincas nas paredes ou portas e janelas emperrando.





Além disso, o órgão pede que a população mantenha cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos. “Se você observar alguns destes sinais, saia imediatamente do seu imóvel, e ligue para a Defesa Civil (199) e em casos de emergência, ligue para o Corpo de Bombeiros Militar (193)”, indica o alerta.





Cuidados durante a chuva:





Redobre a sua atenção! Evite áreas de inundação e não trafegue em ruas sujeitas a alagamentos ou perto de córregos e ribeirões nos momentos de forte chuva.

Não atravesse ruas alagadas nem deixe crianças brincando nas enxurradas e próximo a córregos.

Não se abrigue nem estacione veículos debaixo de árvores.

Atenção especial para áreas de encostas e morros.

Nunca se aproxime de cabos elétricos rompidos. Ligue imediatamente para CEMIG (116) ou Defesa Civil (199).

Se notar rachaduras nas paredes das casas ou o surgimento de fendas, depressões ou minas d’água no terreno, avise imediatamente a Defesa Civil.

Em caso de raios, não permaneça em áreas abertas nem use equipamentos elétricos.





Emissão de alertas

Os moradores de Belo Horizonte podem receber os alertas de risco de chuvas fortes, granizo, tempestades, vendavais, alagamentos, risco de deslizamentos de terra e outros fenômenos meteorológicos pelo Canal Público do WhatsApp: https://bit.ly/DefesaCivilBH





Pelas redes sociais os alertas podem ser acompanhados por meio do Instagram, X, Facebook e pelo canal público do Telegram no endereço: defesacivilbh.

No restante do estado, a população também pode acompanhar os alertas e as recomendações da Defesa Civil por SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua rua para o número 40199 e uma mensagem de confirmação será enviada na sequência. O serviço não tem custo.