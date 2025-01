Uma árvore de grande porte caiu na BR-474, em Piedade de Caratinga, no Vale do Rio Doce, na tarde desta segunda-feira (6/1), e atingiu um carro onde estava uma família. O motorista, de 46 anos, sofreu traumatismo cranioencefálico moderado. A esposa, de 45 anos, e os enteados dele, de 18 e 20, não ficaram feridos.

O motorista, que sofreu um corte na cabeça, foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, em Caratinga. Ele foi internado para a realização de uma tomografia.

Ao Estado de Minas, o sargento da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) Michel Guimarães informou que o carro seguia no sentido de Caratinga a Piedade de Caratinga, quando o motorista foi surpreendido, por volta das 13h40, com a queda da árvore na altura do KM 155 da rodovia.

“O acidente aconteceu em uma reta, logo após o veículo subir uma serra. Trata-se de um local onde frequentemente caem árvores ou pequenos arbustos. Por isso, acionamos o Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) para avaliar se há mais riscos de quedas no trecho”, explicou, acrescentando que os fortes ventos durante o período chuvoso podem ter contribuído para que a árvore tombasse na via.