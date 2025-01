O motorista ficou preso embaixo do caminhão

Um motorista de 28 anos morreu em um acidente no centro de Bom Despacho, nesta segunda-feira (6/1). O caminhão utilizado para entregas tombou na Rua da Biquinha, deixando o condutor preso embaixo do veículo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), foi necessário utilizar técnicas de resgate para levantar o veículo e retirar o motorista que estava preso às ferragens.

O homem chegou a receber os primeiros atendimentos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). No entanto, ele morreu no local.

Os bombeiros não detalharam a dinâmica do acidente, e as causas ainda estão sendo investigadas. A rua foi isolada para o trabalho das equipes de resgate, o que gerou retenções no trânsito.





*Amanda Quintiliano especial para o EM