AFOGAMENTO

Família acha bicicleta de homem e bombeiros localizam corpo dele em canal

O caso aconteceu no Norte de Minas Gerais; familiares suspeitam que a vítima tenha se afogado

Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
08/08/2025 10:00

Familiares encontraram a bicicleta e pertences pessoais da vítima e pediram socorro aos bombeiros
Familiares encontraram a bicicleta e pertences pessoais da vítima e pediram socorro aos bombeiros

O corpo de um homem de 36 anos foi encontrado submerso em um canal na zona rural de Jaíba (MG), no Norte do estado, depois que os familiares acharam a bicicleta e os pertences dele às margens do leito d'água. O caso aconteceu nessa quinta-feira (7/8).

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi acionado pelos familiares da vítima que  notaram o desaparecimento do homem e suspeitaram que ele poderia ter se afogado.

Conforme os relatos, a família e os amigos fizeram buscas iniciais nas redondezas e não o encontraram.

Uma equipe especializada em mergulho fez buscas submersas em um trecho de 100 metros em torno do ponto onde o homem tinha sido visto pela última vez e encontrou o corpo.

De acordo com o boletim de ocorrência, o corpo foi achado submerso, retirado das águas e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML). O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

