Bombeiros encerram primeiro dia de combate à queimada na Serra do Rola-Moça

Depois de, pelo menos, 13 horas, as equipes do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais (CBMMG) que atuaram no combate a uma queimada no Parque da Serra do Rola Moça, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, deixaram o local por volta das 18h deste domingo (3/8). A ofensiva contra as chamas será retomada às 5h30 desta segunda-feira (4/8). Ao menos 61 militares atuaram na ocorrência desde o início desta manhã.

Conforme a última atualização da corporação, após o sobrevoo final, foi possível verificar que ainda existem três focos de incêndio ativos. Uma delas se aproxima da Serra Catarina. No entanto, a tendência é que as chamas percam força ao se aproximar da área de mata. A segunda frente segue em direção a uma área já queimada anteriormente, por isso, a previsão é que o fogo vai se extinguir naturalmente pela barreira.

Já o último foco de incêndio está na encosta do Condomínio Retiro das Pedras. De acordo com o Corpo de Bombeiros, há possibilidade que as chamas se aproximem dos imóveis. No entanto, uma equipe de militares permanece em um ponto estratégico. Além disso, a corporação afirmou que já tomou medidas preventivas no entorno do empreendimento imobiliário.

Ao longo do dia, a queimada se estendeu por uma grande área e chegou próximo à entrada do condomínio. Os focos foram detectados por câmeras de monitoramento do local, e a equipe de segurança acionou o Corpo de Bombeiros.

O vento forte e a topografia da região dificultaram o trabalho e contribuíram para o avanço do fogo. Durante a manhã e o início da tarde, duas linhas principais de incêndio se formaram: uma seguindo em direção à Serra Catarina, e a outra, rumo ao Poço da Calçada, em Brumadinho.

Os bombeiros relataram que a área atingida é composta por vales e apresenta difícil acesso. Das seis guarnições mobilizadas, duas são especializadas no combate a incêndios florestais. Para reforçar o combate e prestar apoio às operações, o helicóptero Guará, do Instituto Estadual de Florestas (IEF), foi acionado e lançou água em pontos estratégicos e de difícil acesso para as equipes em solo.