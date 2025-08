Homem cai de 6 metros de altura em serra e resgate leva duas horas em Minas

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

O resgate de um homem, de 37 anos, que caiu de uma altura de cerca de seis metros numa trilha na Serra do Seara, em João Monlevade, na Região Central, na tarde deste domingo (3/8), levou mais de duas horas e mobilizou ao menos seis brigadistas do Serviço Voluntário de Resgate (Sevor), além de bombeiros militares.

A demora no resgate ocorreu porque, além da dificuldade de acesso, o homem não conseguia passar informações precisas por telefone para que as equipes de resgate pudessem localizá-lo. Ele estava acompanhado da esposa e das duas filhas, de 6 e 12 anos, que não se feriram.

Os trabalhos foram realizados com o auxílio de duas unidades de resgate (ambulâncias) e um veículo de auto salvamento, equipado com ferramentas para resgates em acidentes, como escadas, e outras situações críticas.

Na tentativa de resgate, o Sevor, com o auxílio do Corpo de Bombeiros, tentou diversos acessos pela mata, mas nenhum deles levou à família. A partir de um acesso pelo Bairro Estrela Dalva, as equipes orientaram a vítima, que conseguiu encontrá-las.

O homem aparentava ter fraturado os dois punhos e apresentava escoriações pelo corpo e pela face. Ele foi levado ao Hospital Santa Margarida, também em João Monlevade.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia