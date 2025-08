Barreiro comemora 170 anos de história com festa e atrações variadas

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Viver no Barreiro, na porção sudoeste da capital, é estar em um universo particular. A origem da região leva às plantações que supriam os arredores, na raiz do que viria a ser uma microcidade, onde a atividade industrial e comercial foi ganhando força. Ser barreirense é uma identidade única, que, neste domingo (3/8), é reverenciada. O Barreiro completa 170 anos de história, 43 a mais que Belo Horizonte.

É aí onde nasceu o cantor Vander Lee, onde fica a praça do Cristo Redentor, no Milionários, e as movimentadas e simbólicas avenidas Sinfrônio Brochado e Visconde de Ibituruna. Tem de tudo. São 54 bairros e 18 vilas, que abrigam mais de 300 mil moradores, conforme a Prefeitura — se a localidade fosse um município, ficaria entre os oito mais populosos do estado.

E, para celebrar o aniversário, a festa neste domingo tem diversas atrações, com a presença do prefeito Álvaro Damião. O BH+Feliz promove uma edição especial na Avenida Sinfrônio Brochado, que começou às 9h e vai até 17h. A programação variada tem barracas de comida e artesanato, brinquedos para as crianças, oficinas e apresentações culturais. Além disso, a Secretaria Municipal de Saúde promove a vacinação contra a gripe para pessoas a partir de 6 meses de idade que ainda não foram imunizadas neste ano.

Uma história antiga, desde o tempo das fazendas, que, ao longo do caminho, formou em quem nasce ali um sentimento de pertencimento singular. Barreirenses são orgulhosos de ser barreirenses. Uma força que fica evidente na participação ativa dos moradores em assuntos que interessam, com a presença de lideranças comunitárias ou políticas.

O início dessa trajetória remonta ao século 19, a partir do episódio de um assassinato. Em 1855, são registradas as terras da fazenda Barreiro, cujo último proprietário era Cândido Brochado. Um escravizador, que não admite a liberdade ao escravo Matias e o vende, sem levar em conta seu benefício com a Lei dos Sexagenários. Revoltado, Matias jura sua morte e assim o faz.

A família do fazendeiro, então, vende a propriedade, que passa às mãos do governo do Estado. É quando começam a surgir as primeiras colônias de terra. O negro foi preso e depois achado morto em uma prisão em Ouro Preto. Tornou-se um dos primeiros barreirenses e hoje é lembrado como o Alforriado Matias.

Desde essa época, os campos que agora constituem o Barreiro serviam para guarnecer o arraial Curral Del Rey, que viria a formar a capital. O cultivo era feito também por colonos imigrantes, que chegavam de países como Alemanha, Portugal e Itália. O Barreiro passou ainda a se construir por brasileiros originários de outros estados do Sudeste e do Nordeste, caracterizando a personalidade que a região preserva hoje.

Com o tempo, o Barreiro se transformou em uma cidade-satélite de BH, quando a identidade rural deu lugar ao perfil industrial e comercial. Eram momentos de transformação. A abertura da Mannesmann deu impulso às indústrias e atraiu novos moradores. Ali perto, em Contagem, a criada Cidade Industrial se desenvolvia ao mesmo passo.

Atualmente, a região é conhecida pelo setor produtivo, pelo segmento industrial e pela influência do comércio. Há oferta diversificada de serviços, boas chances de emprego e núcleos de educação e saúde, como o Hospital Metropolitano Doutor Célio de Castro (Hospital do Barreiro). Tudo o que faz do Barreiro uma pequena cidade — não é preciso ir ao Centro de BH para encontrar o que se precisa.

Para o futuro, um desafio que se apresenta tem a ver com o crescimento populacional do Barreiro. As 18 vilas e ocupações que foram surgindo, muitas de forma desordenada, perto de encostas, demandam investimento em infraestrutura. Há que se preparar em termos de urbanização, pavimentação e saneamento básico. A entrega da Linha 2 do metrô, prevista para 2028, é uma boa perspectiva — a estação Barreiro será interligada ao Terminal BHBUS e ao ViaShopping.