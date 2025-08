Festival do Pastel em BH tem sabores exóticos, como o de umbigo de banana

O Barro Preto, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, sedia neste sábado (2/8) o itinerante Festival do Pastel das 12h às 22h. Para quem não puder comparecer hoje, o evento volta a acontecer no domingo (3/8), das 10h às 18h.

A entrada é gratuita, com acesso pela Avenida Augusto de Lima 1.600, próximo à Paróquia São Sebastião, com o quarteirão fechado. Além de uma grande diversidade de pastéis, a programação tem shows de jazz e blues.

A psicóloga Alvânia Barbathia Klausing e seu marido, o assessor de investimentos Kleber Klausing, levaram os gêmeos João e Melina, de apenas 1 ano, ao festival. “A gente ficou sabendo pela internet, e, como é uma coisa que a gente gosta de fazer, esses eventos ao ar livre com comidas tradicionais, ainda mais com as crianças, a gente animou muito em vir”, explicou.

Para além dos sabores tradicionais, Kleber experimentou um pastel de umbigo de banana, que foi aprovado pelo casal. “Sou mais do tradicional, mas experimentei e achei muito gostoso. Uma combinação muito boa. Um sabor que eu não animei experimentar foi o de estrogonofe. Já é demais para mim”, disse Alvânia.

Eles também dividiram um pastel em formato de capivara, mas foram além do tema do festival e degustaram um espetinho de camarão e um belo sanduíche de pernil. O casal elogiou a seleção musical e o ambiente, que "estava cheio, mas não ao ponto de ficar desconfortável".

