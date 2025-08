BH: remoção de caminhão da área de escape do Anel já dura mais de 13 horas

Jornalista formado pelo UNIBH, trabalha desde 2021 no núcleo multimídia do Estado de Minas

A remoção do caminhão-baú que perdeu os freios na área de escape do Anel Rodoviário, no Bairro Betânia, Região Oeste de Belo Horizonte, se arrasta há mais de 13 horas — da madrugada até a tarde deste sábado (2/8) — e exigiu o uso de seis caminhões-guincho. Durante todo esse período, a área de escape e uma das pistas da via ficaram interditadas, provocando lentidão no trânsito sentido Vitória.

O motorista do caminhão-baú contou à reportagem que seguia, junto da esposa, de Ubá, na Zona da Mata, com destino a Jaciara, no Mato Grosso. As cidades ficam a cerca de 1.700 quilômetros de distância, e a viagem leva pelo menos dois dias.

Por volta das 23h de sexta-feira (1º), o caminhoneiro perdeu os freios enquanto trafegava pelo Anel Rodoviário e precisou utilizar a área de escape para, conforme disse, salvar a própria vida, a da esposa e a dos demais motoristas na pista.

As tentativas de remoção do caminhão começaram à 1h da madrugada e seguiram ao longo do sábado. Diversos guinchos foram utilizados durante todo o dia para retirar o veículo, sem sucesso.

Foi feita a retirada da carga do baú do caminhão para que o veículo ficasse mais leve - e, assim, facilitasse os trabalhos de remoção Túlio Santos/EM/D.A Press

Por volta das 14h30, cinco guinchos tentavam puxar simultaneamente o caminhão, mas não foi suficiente — o material utilizado na área de escape dificulta a remoção dos veículos, já que seu principal objetivo é justamente conter aqueles que chegam ao local sem freios.

As equipes de remoção aguardaram, então, a chegada de mais um guincho para aumentar a força de tração. Também foi feita a retirada dos móveis de dentro do baú do caminhão, para que o veículo ficasse mais leve.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) e com a BHTrans para saber se o caminhão-baú já havia sido removido da área de escape, mas não obteve resposta até a publicação deste texto.

