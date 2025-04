Anel Rodoviário: carreta de aço sem freio é 16ª a usar área de escape

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A área de escape do Anel Rodoviário foi acionada pela 16ª vez na madrugada deste sábado (19/4). Uma carreta carregada de aço, que vinha de Juiz de Fora, usou o espaço para evitar uma tragédia, depois de perder o freio.

Segundo informações da Polícia Militar, o movimento na rodovia era pequeno no momento do acidente, mas havia risco para os poucos motoristas que circulavam no momento.

Este foi o 16º potencial acidente grave evitado pela área de escape, criada em agosto de 2022. O espaço é monitorado pelas equipes do Centro Integrado de Operações de Belo Horizonte (COP-BH) por meio de câmeras de segurança.

Quando o veículo entra na área de escape, o protocolo de segurança é acionado, e equipes da BHTrans e Polícia Militar Rodoviária são direcionadas para atender a ocorrência, juntamente com guindastes e reboques.

Para construção da área de escape, a Prefeitura Municipal de Belo Horizonte investiu R$ 3,5 milhões com recursos do município. A obra de construção durou nove meses, foram feitas obras de drenagem, estruturas de concreto, pavimentação, sinalização e iluminação.

Expectativa

Em janeiro deste ano, o então prefeito em exercício, Fuad Noman havia anunciado que a criação de novas áreas de escapes estavam em pauta, no entanto, havia uma preocupação prioritária, que é a municipalização do Anel Rodoviário.

Também na época, o atual prefeito, Álvaro Damião, disse que o processo para tornar a via responsabilidade da PBH já está encaminhado, faltando apenas algumas burocracias.

“A gente conseguiu o principal: o interesse da prefeitura em municipalizar o Anel e o do Governo Federal em repassar para o município”, afirmou Damião na época.

O novo prefeito espera receber apoio financeiro do Governo Federal para executar obras na via, porém, caso não receba, não será um impedimento. “BH tem a condição de assumir o Anel Rodoviário”, disse.