Homem e criança morrem em acidente com três carros em rodovia estadual

Um homem de 48 anos e uma criança de 6 morreram em um acidente envolvendo três carros na manhã desta sexta-feira (18), na LMG-628, próximo à cidade de Unaí, no Noroeste de Minas.

Segundo a Polícia Militar Rodoviária (PMRv), o Toyota Corolla, que estava puxando uma carretinha, seguia na rodovia sentido ao centro de Unaí quando o motorista colidiu na traseira de um carro que reduziu a velocidade para entrar na via marginal.

Após o primeiro impacto, o condutor do Corolla perdeu o controle da direção, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com uma caminhonete Toyota Hilux que seguia no sentido oposto da rodovia.

No momento do acidente, dois adultos e três crianças estavam no interior do Corolla. Com o impacto, o motorista e uma criança morreram no local. Uma mulher, de 42 anos, e duas crianças, de 8 e 4 anos, foram socorridas e encaminhadas para atendimento médico.

Pai e filho, de 61 e 15 anos, estavam na Hilux no momento do acidente e foram socorridos com ferimentos leves. Não há informações sobre feridos no outro veículo envolvido na colisão.

Devido à gravidade do acidente, algumas vítimas ficaram presas às ferragens e precisaram ser resgatadas pelo Corpo de Bombeiros.

A PMRv atuou na sinalização e controle do trânsito na via enquanto a perícia técnica da Polícia Civil atuava no local.