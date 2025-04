Vídeo: mulher perde iPhone em assalto ao comprar pão na calçada em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Uma mulher de 32 anos foi assaltada no Bairro Nova Suíssa, na Região Oeste de Belo Horizonte, na manhã dessa quinta-feira (17/4), enquanto comprava pão na calçada com um vendedor ambulante. Um deles estaria armado.

Conforme imagens captadas por uma câmera de monitoramento, dois homens, cada um em uma moto, se aproximaram dela, momento em que a vítima entregou seu aparelho, um iPhone, a um deles.

Em relato à Polícia Militar (PMMG), a vítima disse que um dos assaltantes exigiu a entrega do aparelho. Com medo, ela acatou a ordem. Depois, o criminoso pediu a entrega da aliança, o que também foi atendido pela vítima.

No entanto, a mulher teve dificuldade para retirá-la do dedo, e o assaltante ficou irritado. O marido, então, que estava em outro ponto da rua, percebeu o ocorrido e gritou com os dois homens.

Segundo o registro da polícia, a vítima contou que um dos homens mostrou uma arma ao companheiro dela, o que não é possível ver nas imagens registradas pela câmera.

Em seguida, a dupla fugiu. Durante o assalto, os dois homens ainda conseguiram fazer com que a mulher entregasse outro anel a eles, segundo relato da vítima. Ninguém foi preso.