BH: motociclista escapa de roubo e ajuda PM a prender ladrões

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A prisão de uma dupla de ladrões de motocicletas e carros em Belo Horizonte pode elucidar uma série de crimes, não só no segmento de veículos, mas também de roubos a residências. Isso porque, com os dois acusados, foi apreendido dinheiro em espécie, além de dólares americanos, pesos dominicanos e dinheiro antigo brasileiro.

Os dois ladrões, de 19 e 22 anos, foram presos pela Polícia Militar durante uma perseguição, pouco depois que tiveram frustrada uma tentativa de roubar uma motocicleta Kawasaki, no Bairro Buritis, Região Oeste da capital.

O alerta foi dado, justamente, por esse motoqueiro que conseguiu escapar dos ladrões. Ele estava na Avenida Mário Werneck quando foi abordado pelos dois ladrões, que chegaram numa motocicleta Honda e emparelharam num sinal.

O garupa desceu, anunciando o assalto. Nesse instante, o motoqueiro da Kawasaki arrancou e conseguiu fugir, mesmo tendo sido perseguido - a potência de sua moto foi fundamental na fuga -, indo direto para uma base da PM, quando o alerta foi emitido.

Os dois motoqueiros foram avistados por uma viatura policial no cruzamento da Avenida Mário Werneck com a Rua Dr. José Rodrigues Pereira, onde teve início a perseguição.

Fuga a pé

Os ladrões seguiram na direção da Avenida Gerson Coelho Silva e, em determinado instante, se viraram em direção a um prédio, onde abandonaram a motocicleta e seguiram a fuga à pé, mas foram alcançados e presos.

Com o garupa, os policiais encontraram um revólver calibre 32, que estava na cintura. Ele estava com uma mochila, onde havia R$ 305 (em dinheiro). Com o piloto, que também carregava uma mochila, foram encontrados R$ 500, US$ 22,50 pesos dominicanos e 1.200 Cruzados Novos - dinheiro de colecionador.

No local onde a motocicleta foi abandonada, havia outras quatro motocicletas. Segundo uma testemunha, no local, junto ao prédio, os dois homens eram vistos sempre.

Interrogados, eles confessaram o roubo de outras motos, que eram sempre vendidas ao preço de R$ 2 mil a R$ 5 mil, mas não especificaram de que maneira, se o veículo inteiro ou se eram as peças desmontadas.

Os dois são também suspeitos de roubos de veículos. Eles teriam um depósito no Pau Comeu, favela da Região Leste de Belo Horizonte. O caso foi registrado na Central de Plantão Digital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Segundo números da Polícia Militar, somente neste ano, a partir de 1º de janeiro, mais de 400 motocicletas foram roubadas em Belo Horizonte.