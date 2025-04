BH: Sete carros-fortes estão abandonados no Bairro Santa Tereza

Sete carros-fortes foram abandonados pela empresa Fidelys em Santa Tereza, na Região Leste de Belo Horizonte. Os veículos estão estacionados nas ruas Dores do Indaiá e Divinópolis desde o fim de 2023.

Na terça-feira (15/4), a reportagem conversou com Pedro Campolina, dono de um ateliê de instrumentos localizado no bairro. Ele afirmou que a presença dos carros-fortes está “perigosíssima” para os motoristas. Segundo ele, a situação compromete a visibilidade de quem dirige na esquina da rua Dores do Indaiá com Paraisópolis.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) informou que, segundo a BHTrans, a empresa responsável faliu. Para que os carros sejam recolhidos, o primeiro passo é a notificação do proprietário. Caso o dono não se manifeste, os veículos são encaminhados para leilão.

Nesse caso, os veículos fazem parte da massa falida, com questões trabalhistas envolvidas, e por isso não podem ser recolhidos pela PBH.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por outro lado, informa que a remoção de veículos em estado de abandono é de competência municipal. A corporação também cita o artigo 279-A do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e a Resolução 985/2022 do Conselho Nacional de Trânsito, que regulamenta a retirada de automóveis nessa situação para o depósito indicado pelo órgão ou entidade competente do Sistema Nacional de Trânsito, independentemente da existência de infração à legislação de trânsito.

Os carros foram abandonados no final de 2023 Leandro Couri/E.M/D.A Press

O presidente da Associação Comunitária do Bairro Santa Tereza (ACBST), Sérgio Mitre, afirmou que entrou em contato com a empresa no ano passado: “Me disseram que os carros estavam guardados em uma garagem que não pertencia à empresa. O dono pediu que fossem retirados. Isso foi feito, e os veículos foram colocados em frente à propriedade da companhia. Eles são monitorados por câmeras”, explicou.

Mitre acrescentou que os carros estão abandonados desde o fim de 2023. Ele procurou a empresa em agosto de 2024: “Me pediram dois meses para resolver. Em novembro, voltei lá e me disseram que, na metade de dezembro, a Polícia Federal faria uma vistoria e que a empresa resolveria até lá”, afirmou.

Mas os veículos continuam estacionados. Eliza Peixoto, moradora do bairro e responsável pelo portal Santa Tereza Tem, já escreveu sobre o assunto. “Além de prejudicar a visão dos motoristas, tem a questão da segurança. Os carros podem servir de esconderijo para bandidos, além de acumularem muito lixo”, afirma.

“Nós, moradores de Santa Tereza, achamos um absurdo. Os carros-fortes, no meio da rua, atrapalham o trânsito e causam medo, porque deixam a rua escura e erma, propícia para assaltos”, acrescenta, Sérgio Mitre.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia