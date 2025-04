Avó e neto morrem em batida entre carro e caminhão no interior de MG

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Duas pessoas - avó e neto - morreram na manhã desta quinta-feira (17/4) em um acidente na BR-116, próximo ao trevo de Jampruca, no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais. O carro em que eles estavam bateu em um caminhão e saiu da estrada.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros e da Polícia Rodoviária Federal, o acidente ocorreu por volta de 7h e as causas ainda são desconhecidas. O caso está sendo investigado.

No carro de passeio, estavam a avó e dois netos. Os três ficaram presos às ferragens. O sobrevivente, um dos netos, estava no banco traseiro e foi retirado do veículo pelos bombeiros. Ele foi encaminhado para o Hospital Municipal de Governador Valadares, onde está em observação.

Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo de passeio seguia de Itambacuri para Governador Valadares. A rodovia ficou fechada por cerca de três horas.

