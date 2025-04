Traficante morre em troca de tiros com a PM

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Frederick Adalberto de Oliveira Lima, de 33 anos, apontado como chefe do tráfico de drogas e líder de organização criminosa, em Conceição do Mato Dentro, morreu na noite desta terça-feira (15/4), numa troca de tiros com a Polícia Militar, no Bairro Eldorado, na zona rural de Juatuba, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A Polícia Militar recebeu uma denúncia de que o traficante, que tinha um mandado de prisão em aberto, estava escondido numa casa do Bairro Florestal, naquela cidade. Viaturas foram enviadas até a casa, que foi cercada.

Ao perceber a presença da polícia, o traficante teria atirado. Houve resposta, com policiais atirando também. Uma das balas atingiu Frederick, que foi levado para o Pronto Socorro de Juatuba, onde morreu.

Dentro da casa, a PM encontrou duas pistolas, sete coletes à prova de balas, pequenas porções de cocaína e maconha, uma identidade falsa, além de diversas munições de variados calibres. A moradora da casa, de 25 anos, namorada de Frederick, foi presa.

Frederick, segundo a Polícia Militar, tem passagens pela polícia por crimes cometidos desde o ano de 2012. Entre eles, homicídio, ameaça, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo e tráfico de drogas. A corregedoria da corporação acompanha o caso.