Por uma trilha curta, de poucos minutos e de fácil acesso, se avista uma ponte pênsil, estreita e balançante, que serve de mirante para o que se tem ao lado – um pocinho de águas azuis, que mudam de tonalidade dependendo da luminosidade do dia: hora esverdeada, hora azul-turquesa.

Neste local, sem placas indicativas, o turista nem sabe que existe. E os moradores da cidade, por precaução ou maldade, guardam como segredo: “é um lugar só nosso, não queremos muita gente aqui. Queremos que seja um lugar sagrado como sempre foi. Um local que respeitamos e admiramos”, diz um morador.

Esse refúgio desconhecido está bem guardado em Conceição do Mato Dentro – conhecida como a Capital do Ecoturismo do estado. A cidade tricentenária, com 322 anos, está localizada na região Central de Minas Gerais, no alto da Cordilheira do Espinhaço, a cerca de 167 quilômetros de Belo Horizonte.

Com sua rica biodiversidade, cachoeiras deslumbrantes e trilhas incríveis, a cidade é um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e das atividades ao ar livre. Em 23 de março de 1840, a localidade passou a ser reconhecida legalmente como cidade.



Gigante das águas

Conceição do Mato Dentro, ou somente Conceição ou CMD para os locais, já é famosa por abrigar em um dos seus distritos a imponente Cachoeira do Tabuleiro, com 273m de queda livre – o equivalente a um prédio de 91 andares, é a mais alta de Minas Gerais e a terceira do Brasil -, foi eleita em 2012, com mais de 40 mil votos, uma das “7 Maravilhas da Estrada Real”.

Localizada no Parque Natural Municipal do Tabuleiro, no Parque Estadual da Serra Geral do Intendente, a cachoeira se encontra a 19 quilômetros da sede de Conceição do Mato Dentro. Na parte alta da cascata, antes da queda, o visitante pode apreciar outros poços e quedas d’água, em meio a jardins naturais com orquídeas e bromélias gigantes.

A vegetação predominantemente na região é o campo rupestre, com capões de mata atlântica e espécies de cerrado. O córrego Ribeirão do Campo, que deu nome ao Parque, corre formando várias piscinas naturais de água cor de caramelo até encontrar o Rio Preto, próximo à sede do distrito.

O Parque é aberto ao público diariamente das 8h às 17h, sendo que a entrada somente é autorizada em condições climáticas favoráveis. É cobrada uma taxa de visitação no valor de R$10,00 por pessoa e o limite de visitantes dentro do Parque é de 450 pessoas por dia.

As atividades de esportes de aventura, como o rapel, a escalada, o slackline, o base jump, entre outros, são permitidas mediante autorização prévia e checada a capacidade técnica do praticante. Não é permitida a entrada de animais domésticos.



Outras maravilhas

São tantas cachoeiras, poços e piscinas naturais que o turista se perde no que escolher visitar. A pequena cidade de Conceição do Mato Dentro se destaca como um verdadeiro oásis, atraindo visitantes de todo o país com seus cenários paradisíacos. Por conta dessas beleza exuberantes e opções de lazer para todos os gostos, a cidade se destaca como um destino de turismo de aventura imperdível em Minas Gerais.

Cachoeira de 3 Barras

O acesso à Cachoeira Três Barras é feito por uma trilha de nível médio, que proporciona uma agradável caminhada Carlos Altman/EM

Localizada a aproximadamente 8 quilômetros do Centro da cidade, esta cachoeira é uma das mais impressionantes da região. Seu nome se deve às três quedas d'água que se formam, dando origem a piscinas naturais ideais para o banho.

O acesso à cachoeira é feito por uma trilha de nível médio, que proporciona uma agradável caminhada cercada pela exuberante Mata Atlântica. Nas piscinas formadas pelas quedas d'água, os visitantes podem se refrescar e apreciar a beleza natural do local.

Além disso, a Cachoeira das 3 Barras também é um ponto ideal para a prática de rapel, atraindo adeptos dessa atividade. Assim como as demais atrações de Conceição do Mato Dentro, a cachoeira é um convite a uma experiência de contato com a natureza, tornando a visita à cidade uma oportunidade única de desfrutar das maravilhas de Minas Gerais.

Cachoeira Rabo de Cavalo

Localizada a cerca de 12 quilômetros do Centro da cidade, a Cachoeira Rabo de Cavalo é outra atração imperdível de Conceição do Mato Dentro. Seu nome se deve à peculiar forma da queda d'água, que lembra o rabo de um cavalo.

Com uma altura de aproximadamente 30 metros, a Cachoeira Rabo de Cavalo forma uma piscina natural de águas cristalinas, perfeita para refrescar-se nos dias mais quentes. O acesso à cachoeira é feito por uma trilha bem sinalizada, que proporciona uma agradável caminhada cercada pela exuberante vegetação da região.

Além de ser um ótimo ponto para banho, a Cachoeira Rabo de Cavalo também oferece aos visitantes a possibilidade de praticar rapel, uma atividade que permite desfrutar de uma visão panorâmica desse cenário natural deslumbrante.



Salão de Pedras

Um dos principais atrativos de Conceição do Mato Dentro, com uma área total de 852 hectares, Salão de Pedras localiza-se na parte mais alta da encosta do Campo Grande, região Oeste do município. Os blocos rochosos, que afloram do alto das colinas, passaram por transformações com a ação do vento e das chuvas ao longo dos séculos, formando singulares elementos esculturais, que, além de configurarem um cenário paisagístico único, transformaram-se num dos maiores atrativos da região.

O que faz do lugar um dos mais visitados do município, principalmente no momento mágico do pôr-do-sol. Do Salão de Pedras, vislumbra-se a magia das cores no alto da Serra do Intendente, tendo o Pico do Breu como pano de fundo.

Nesta Unidade de Conservação (UC) estão situados os principais balneários da cidade: Água Quente, Baú, Ginásio, Padre Elói, Lago Azul, Poço das Ninfas e outros. Ainda há, na área, uma grande riqueza de mananciais e alguns, inclusive, contribuem para o abastecimento de água da cidade. O Salão de Pedras abriga três sítios arqueológicos, que são tombados pelo patrimônio histórico do município.