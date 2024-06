Festival da Pizza de Curitiba terá aulas sobre fermentação natural, vinhos, antepastos, queijos e até cheesecake (Festival da Pizza no Madá Pizza e Vinho (Foto: Renata Guimarães))

Um time de especialistas nas melhores receitas de pizza se encontrarão mais uma vez na segunda edição do Festival de Pizza e Vinho de Curitiba que acontecerá no próximo sábado e domingo, dias 8 e 9 de junho. Na programação do evento que acontecerá numa das pizzarias mais contemporâneas e descoladas da cidade, a Madá, 10 horas de workshops, estações com diferentes receitas e claro, pizza a vontade com a assinatura dos chefs da Romanvs Pizzaria, Mathilda Pizzaria, Fábrika Pães, Funiculare Pizzaria, San Francisco Baking Institute, Osteria da Casa, Madá Pizza e Vinho, e Magrela Café.

Estações de Pizzas com chefs de Curitiba (Foto: Renata Guimarães)

Tudo o que o Festival da Pizza de Curitiba irá oferecer

Nos dois dias de evento, aulas show com Alexandre Barros (Romanvs Pizzaria), harmonização de vinhos e pizza com Frederico Nunes e Wilmer Romero (Porto a Porto e Madá), preparo de antepastos com Marcelo Lemos (Osteria da Casa), pães de fermentação natural com Eduardo Padeiro (San Francisco Baking Institute) e ainda workshop de pizza para Crianças com Emilene Stival (Gioia), preparo de cheesecake com Eduarda Suzin (magrela café).

A edição ainda contará com participação do professor e chef Vavo Kriek (VacosKitchen e Gusto Pizza Bar), massas frescas com a chef Taynã Guerin (Cottuta Pasta), harmonização de queijos e cervejas com Gabriel Mussiat (Maniacs) e atrações musicais com Selecta Manzana, Trez Atrez e Cauana Russo, Dj Júlio Mayo e Carine Lupp Trio.

O Festival terá aulas de Fermentação Artesanal a preparo de Cheesecake (Foto: Renata Guimarães)

O festival promete repetir o sucesso da primeira edição em 2023 e conta com o apoio da Maniacs Breewing Co. Prática, Porto a Porto, Águas Prata, CBN, Gold Food Service, Panipano provando a importância da parceria entre empreendedores, chefs de cozinha e do próprio público na concretização de uma nova gastronomia brasileira, que ocupe espaços, que celebra o produtor, a curadoria do importador e principalmente a discussão sobre a própria gastronomia.

LEIA TAMBÉM: Por que somente restaurantes do Rio e São Paulo receberam estrelas Michelin no Brasil?

O Segundo Festival da Pizza de Curitiba acontecerá de 15h30 às 22h, na sede da Madá Pizza e Vinho (Rua Saldanha Marinho, 1230) e os ingressos para cada dia de evento com pizza a vontade custa R$120, e incluem as aulas show que deverão ter inscrições por ordem de chegada, conforme capacidade. Crianças até 6 anos não pagam e de 7 a 11 anos, pagam meia entrada. Profissionais da gastronomia terão desconto especial. Informações no site.

Siga o @portaluaiturismo no Instagram e no TikTok @uai.turismo