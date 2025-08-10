Assine
DESASTRE APÓS CULTO

Acidente com van de fiéis mata quatro e fere 16

Um VW T-Cross e a van com fieis bateram de frente na rodovia MG-452, em Uberlândia (MG). Entre as vítimas estão mãe e filho

Mateus Parreiras
Mateus Parreiras
Repórter
Repórter especial do Estado de Minas/UAI (2011), com passagens por Folha de SP (stringer Europa 2011), Agora SP (2010-2011) e Hoje em Dia (2004-2010).
10/08/2025 10:03

Acidente deixou os veículos destroçados em lados opostos da estrada. Quatro morreram e 16 ficaram feridos
Acidente deixou os veículos destroçados em lados opostos da estrada. Quatro morreram e 16 ficaram feridos crédito: CBMMG

A batida de frente de uma van contra um VW T-Cross e resultou em quatro mortos e 16 feridos, no fim da noite de sábado (09/08). A van transportava fiéis que voltavam de um culto em Uberlândia (MG), no Triângulo.

A colisão ocorreu por volta de 23h, na altura do KM181 da rodovia MG-452, na zona rural de Uberlândia. 

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) um dos mortos estava no VW T-Cross. Morreram também o motorista da van, uma criança e a mãe dela. 

Dos 16 feridos, nove foram atendidos no Pronto-Socorro da Universidade Federal de Uberlândia (Medicina); cinco na UAI Tibery; e dois na UAI Pampulha. 

Imagem aérea do acidente entre a van de religiosos e o carro de passeio mostra o panorama do desastre e do socorro
Imagem aérea do acidente entre a van de religiosos e o carro de passeio mostra o panorama do desastre e do socorro CBMMG
 

"Ao chegarmos, foi instalado o sistema de triagem START (Simple Triage and Rapid Treatment), resultando no atendimento a um total de 16 vítimas, além de 4 vítimas fatais". Os corpos foram mantidos no local até a chegada da Perícia Técnica, informou o CBMMG. 

Segundo a corporação, atuaram no atendimento de forma integrada diversas agências e isso possibilitou uma maior eficiência no cuidado aos feridos.

O acidente ponto a ponto

  • Fiéis deixam igreja no Bairro Morumbi, em Uberlândia;
  • Seguiram à noite para viagem de 83km até Nova Ponte;
  • Por volta de 23h, a van dos fiéis se chocou contra T-Cross na MG-452;
  • Bombeiros e socorristas resgataram 16 pessoas feridas;
  • Um ocupante do T-Cross morreu preso às ferragens;
  • Na van morreram o motorista, uma criança e a mãe dela.

A energia do impacto foi tamanha que a van teve a terça parte frontal destroçada e o VW T-Cross tombou de lado com a frente destruída. 

Carro T-Cross teve sua frente destruída. Um ocupante morreu preso às ferragens do veículo
Carro T-Cross teve sua frente destruída. Um ocupante morreu preso às ferragens do veículo CBMMG

Os dois veículos foram parar entre o acostamento e a pista de rolamento de sentidos opostos, a cerca de 20 metros um do outro.

Os destroços ficaram espalhados na pista, em meio a mochilas, roupas e calçados das vítimas.

Como foi o resgate?

Para a operação de resgate, o CBMMG isolou a área e precisou erguer pontos de iluminação para as ações noturnas. Equipes de atendimento médico trabalharam lado a lado com socorristas que retiravam as vítimsa dos veículos e do solo.

Tapetes foram estendidos no asfalto para que as ferramentas pneumáticas, instrumentos de corte e desencarceramento pudessem ficar à disposição da seleção dos bombeiros.

"Após o término do atendimento pré-hospitalar, as equipes de salvamento permaneceram no local para, após a liberação da perícia (Polícia Civil), realizarem o desencarceramento de três das quatro vítimas fatais", informou o CBMMG.

Estavam presos às ferragens dos veículos a pessoa que morreu no T-Cross e o motorista e a mãe, que estavam na van. O filho da mulher encontrava-se fora da van no momento da chegada das equipes. 

"Segundo informações de um dos envolvidos, após saírem de uma igreja no Bairro Morumbi, em Uberlândia, (os fiéis na van se) deslocavam para a cidade de Nova Ponte (83 km). Na batida, os veículos foram arremessados para as extremidades da pista de rolamento", relatou o CBMMG.

