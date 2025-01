Carreta, carro e ônibus se envolveram em grave acidente em Teófilo Otoni, no Vale do Rio Mucuri

Os desastres envolvendo ônibus nas rodovias federais de Minas Gerais das férias de dezembro de 2024 aos primeiros quatro dias de janeiro de 2025 já superam em mortes a média dos últimos 5 anos da mesma temporada, considerando os meses completos. Só contabilizando os seis desastres de maior destaque do período 2024/2025 foram 44 mortes e 77 feridos (veja o quadro abaixo).



De acordo com dados da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a média das temporadas 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 foi de 402 acidentes envolvendo micro-ônibus e ônibus, com 8 mortes e 139 feridos. A temporada com mais óbitos nesse tipo de desastre foi a de 2020/2021, com 14 vítimas, sendo o período de mais feridos o de 2019/2020, com 187 pessoas.



No comparativo de 62 dias dessas cinco temporadas com os 35 dias (56%) da temporada de férias de 2024/2025 nas estradas da União em Minas Gerais, em seis acidentes mais graves conhecidos já se tem cinco vezes e meia mais mortos e 55% dos feridos.



O desastre com pelo menos 39 mortes e nove feridos no dia 21 de dezembro de 2024, no KM286 da BR-116, em Teófilo Otoni, no Vale do Rio Mucuri, inflou o quantitativo de mortes dos primeiros 35 dias da temporada 2024/2025. Mas se for desconsiderado os pelo menos 39 óbitos, os cinco falecimentos restantes já se aproximam da média de 62 dias das demais temporadas, que foi de oito vítimas e superaria 2019/2020 (1 morto).





E o volume de acidentes com ônibus e micro-ônibus tem aumentado nas duas últimas temporadas dezembro/janeiro, de acordo com os dados da PRF. Foram 569 ocorrências no período 2023/2024 e 448 no 2022/2023, enquanto 2021/2022 fechou com 295, 2020/2021 com 259 e 2019/2020 com 443 acidentes.

O último desastre com veículo de transporte pesado de passageiros ocorreu na madrugada desse sábado (4/1). Um ônibus de viagem e uma carreta trafegando em sentidos opostos bateram de frente deixando o condutor do coletivo morto e outras 25 pessoas feridas, na BR-262, na altura do município de Luz, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Depois da colisão o ônibus caiu em uma ribanceira.





Antes disso, na noite de 27 de dezembro de 2024, um acidente com um ônibus deixou 20 pessoas feridas e fechou a BR-381 por mais de 7 horas, na altura do municípios de Bom Jesus do Amparo, na Região Central de Minas. Ao tentar desviar de uma carreta, o transporte de passageiros bateu em um barranco e tombou na pista.





No dia anterior (26/12), foram dois acidentes graves envolvendo veículos de transporte de passageiros, contudo um deles em rodovia estadual. Na madrugada, quatro pessoas morreram na BR-135, em Joaquim Felício na Região Central de Minas. Um carro de passeio rodou na pista e atingiu o ônibus que seguia da bahia para São Paulo. Morreram dois coupantes do carro e dois passageiros do ônibus.





Na tarde daquele mesmo dia, um homem de 40 anos morreu e outras seis pessoas ficaram feridas em um acidente entre um ônibus e um caminhão-baú, na MG-129, em Mariana, na Região Central de Minas Gerais. Por ter ocorrido em via estadual esse acidente não entrou no balanço das rodovias federais.



Um dia antes do maior desastre com mortos das estatísticas rodoviárias federais da PRF, desde 2007, com pelo menos 39 vítimas, na BR-116, um acidente entre um ônibus e uma carreta deixou oito pessoas feridas na BR-381, na altura do KM502, no Bairro Citrolândia, em Betim, na Grande BH. A carreta perdeu o controle e colidiu contra a traseira do veículo de transporte de passageiros. chovia no momento da batida, o que pode ter contribuído.



Até o momento, a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), informa que foram identificados 37 corpos das pelo menos 39 vítimas do desastre do dia 21/12 na BR-116, em Teófilo Otoni. Os corpos de 34 pessoas já foram retirados pelos familiares do Instituto Médico-Legal (IML) de BH, onde a indentificação é realizada desde o dia seguinte ao acidente.



"A PCMG reforça que o acolhimento aos familiares e os esclarecimentos sobre o processo de identificação e liberação dos corpos continuam a ser realizados pelo setor de assistência social do Instituto Médico Legal, pelo telefone (31) 3379-5059", informou a instituição.

PASSAGEIROS EM RISCO

Acidentes com ônibus nas férias de dezembro a janeiro*



Temporada / 2019-2020 / 2020-2021 / 2021-2022 / 2022-2023 / 2023-2024 / 2024-2025

Acidentes / 443 / 259 / 295 / 448 / 569 / 6*

Mortos / 1 / 14 / 6 / 11 / 8 / 44*

Feridos / 187 / 62 / 120 / 157 / 171 / 77*



*2024/2025 foram computados os acidentes mais graves até 4 de janeiro

Fonte: PRF