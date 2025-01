Um acidente entre um ônibus de viagem e uma carreta matou uma pessoa e deixou outras 25 feridas na BR-262, na altura do município de Luz, no Triângulo Mineiro, na madrugada deste sábado (4/1).

Segundo a Triunfo Concebra, empresa que administra a rodovia, a colisão ocorreu às 2h12, no sentido Belo Horizonte. O ônibus caiu em uma ribanceira e o motorista morreu no local.

Ainda não se tem informações sobre o estado de saúde dos passageiros feridos e do condutor da carreta.

De acordo com a concessionária da BR-262, a pista no sentido Leste, em direção à capital do estado, foi bloqueada durante a madrugada e liberada em meia pista às 8h30.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais de Bom Despacho e a Polícia Rodoviária Federal também estiveram no local.