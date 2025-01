A Defesa Civil de Belo Horizonte decidiu interditar, nesta sexta-feira (3/1), o acesso a três imóveis, sendo dois habitados e um desabitado, no Bairro Pilar, Região do Barreiro.





O órgão informou que avaliou os imóveis atingidos por um deslizamento de talude. De acordo com a Defesa Civil, o deslizamento causou o colapso parcial do corredor de acesso às residências. Não foram identificadas trincas ou fissuras nas casas vistoriadas.





Porém, o órgão informou que o terreno apresenta risco de novos deslizamentos, sendo necessárias medidas mitigadoras de caráter corretivo e preventivo para evitar desastres. Os moradores foram orientados e notificados sobre os riscos, com instruções para adotar medidas preventivas e ações de recuperação do local.





Três adultos e cinco crianças foram encaminhados para a casa de parentes pela equipe do órgão. Uma moradora foi abrigada na casa de uma vizinha. Em apoio humanitário, foram entregues oito colchões, oito cobertores, oito lençóis e duas cestas básicas aos moradores afetados.





Alerta estendido





O solo encharcado pelos 15 dias consecutivos de chuva em Belo Horizonte fez com que a Defesa Civil estendesse o alerta de risco de deslizamento e desmoronamento de terra nas regionais Noroeste, Oeste e Centro-Sul. O aviso, que encerraria nesta sexta-feira (3/1), agora é válido até terça (7/1).

O órgão classifica o risco para as regionais Oeste e Centro-Sul como moderado, e para a Noroeste como forte. A recomendação neste período é de que a população mantenha atenção no grau de saturação do solo, sinais construtivos e cuidados com quedas de muros, deslizamentos e desabamentos.