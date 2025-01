Um morador de Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, teve um surpresa desagradável nessa quinta-feira (2/1). Ele foi supreendido pela ligação da faxineira que foi trabalhar em sua casa. A profissional entrou em contato com o patrão ao encontrar a porta da casa dele arrombada e toda revirada.

O morador reside no Centro de Valadares e estava viajando. Com o arrombamento, ele retornou para a residência. A faxineira, além de avisar ao patrão, também chamou a Polícia Militar. Ao chegar, o morador fez um relatório do que foi roubado aos policiais.





Os ladrões levaram dois carros, duas televisões, três notebooks, joias, cinco garrafas de whisky, 10 garrafas de vinho, uma pequena adega, e uma bicicleta de 28 marchas.





O proprietário da residência repassou as placas dos dois veículos aos policiais. O Polo de placa SVL3D06 foi encontrado na estrada de acesso ao Pico do Ibituruna. O outro carro, um Ônix, placa PZS-1513, continua desaparecido.





As imagens de uma padaria, próximo à residência, deu aos policiais pistas importantes para refazerem a ação dos bandidos. O arrombamento foi realizado por dois homens, um de bermuda colorida, camiseta preta e chinelo branco. O outro estava de bermuda prata, camisa azul e chinelo preto e branco.





As imagens mostram que o roubo foi no primeiro dia do ano. Eles entraram na residência por volta de 15h. O que os policiais esperam é que as imagens permitam identificar os rostos dos ladrões.

