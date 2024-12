Dona de joalheria notou que diversas joias de ouro, relógios e o aparelho do sistema de monitoramento interno da loja foram levados (imagem ilustrativa)

A polícia procura por três criminosos que fizeram um buraco em uma floricultura para invadir e roubar uma joalheria em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce, Minas Gerais. O caso foi registrado na manhã desse domingo (22/12).





Segundo o boletim de ocorrência, a dona da floricultura acionou a Polícia Militar ao chegar para trabalhar e perceber dois buracos na parede da loja que dá acesso à joalheria. Ela ainda notou que o aparelho do sistema de monitoramento da loja foi furtado.





Uma cavadeira de ferro, possivelmente usada pelos criminosos na ação, foi localizada no interior do estabelecimento. A PM ainda suspeita que o grupo usou uma esmerilhadeira para cortar vários cadeados e uma chave micha para invadir a floricultura.

A proprietária da joalheria esteve no local e constatou que diversas joias de ouro, relógios e o aparelho do sistema de monitoramento da loja foram roubados. Até o momento, a vítima ainda não fez o balanço do prejuízo.





Câmeras do sistema Olho Vivo flagraram três indivíduos saindo da joalheria e entrando em um carro Volkswagen Gol prata. Por causa da nebulosidade, não foi possível visualizar a placa do veículo.

