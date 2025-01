Bombeiros combatem as chamas do imóvel

Uma mulher passou por um grande susto na madrugada desta sexta-feira (3/1). Ela acordou com o quarto em chamas, pegou seu filho e saiu da casa, no Bairro Bosque, em Araguari, no Triângulo.





Segundo o Corpo de Bombeiros, no local havia muita fumaça. O incêndio ficou confinado no quarto do imóvel. Os móveis - cama, guarda-roupas, penteadeira e cômoda - foram queimados. Os militares precisaram de dois mil litros de água para debelar o incêndio.

Os bombeiros informaram ainda que a suspeita é de que o fogo teria começado devido a um curto circuito.