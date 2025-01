A Polícia Militar (PMMG) de Governador Valadares, na Região do Vale do Rio Doce, realizou uma operação para identificar uma motocicleta e prender dois homens que teriam assassinado, a tiros, Farley Henrique Luiz de Oliveira, de 27 anos. O crime ocorreu no final da Estrada do Penha.





O corpo foi encontrado por uma motorista de aplicativo que passava pelo local e o viu caído. Ela desceu para verificar e chamou a Polícia Militar, que enviou uma guarnição ao local.





A irmã da vítima foi localizada e contou que estava com o irmão retornando para casa, quando surgiu a motocicleta vermelha, com os dois homens, que atiraram e fugiram.





A vítima carregava uma sacola de pães e um bolo, que estava levando para casa.





A Polícia Civil assumiu as investigações e trabalha com duas hipóteses, vingança e tráfico de drogas.

