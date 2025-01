As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas de quem matou um motorista de aplicativo, de 30 anos, na Avenida Sema, sem número, no Bairro Icaivera, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite dessa terça-feira (31/12). O homem foi morto com um tiro no tórax e a suspeita é que o crime tenha sido cometido por agiotas.





O corpo do motorista foi encontrado por moradores da região, dentro de um carro, por volta de 21h30. Eles acionaram a PM e, quando os policiais chegaram ao local, uma médica do Samu já atendia o homem, tentando fazer uma massagem cardíaca.





Segundo a mulher da vítima, que chegou ao local, o marido era motorista de aplicativo, e tinha dívidas com agiotas. “Eu mesma já fui ameaçada de morte, por conta dessas dívidas”, disse a mulher.





Segundo ela, nos últimos dias, as cobranças teriam aumentado, o que vinha tirando a tranquilidade da família. No entanto, nem ela e nem o marido pensaram que a situação levaria a um fim trágico. O caso foi registrado na 5ª Delegacia de Polícia Civil de Contagem.