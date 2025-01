Parte da via ficou alagada

Uma forte chuva na tarde desta terça-feira (31/12) causou transtornos a motoristas que trafegavam pela BR-040, próximo ao KM 628, em Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas.





Vídeos compartilhados nas redes sociais mostram que parte da pista ficou alagada, com motoristas tendo dificuldade para atravessar a via. O local fica perto do Posto da Barreira, que também foi completamente tomado pela água da chuva.

Atualização de tráfego



?? Atenção motoristas congestionamento na BR-040 no Km 628+500 em ambos os sentidos, devido a acúmulo de água na pista devido a fortes chuvas. Fluxo parado congestionamento de 1km em ambos os sentidos.



Em caso de emergência ligue: 0800 003 1040 — eprviamineira (@eprviamineira) December 31, 2024

A EPR Via Mineira, concessionária que administra a rodovia entre BH e Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, informou que há congestionamento de 1 km em ambos os sentidos, com acúmulo de água na pista por causa das fortes chuvas.