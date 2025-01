Um triste incidente acabou com a diversão de uma família em um clube de Fronteira, no Triângulo Mineiro, na tarde dessa segunda-feira (30/12). Uma menina de 12 anos morreu eletrocutada dentro da área de camping do Náutico Fronteira Parque.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar (PMMG), ela sofreu uma descarga elétrica no momento que foi tentar conectar um ventilador a um transformador que estava com fios desencapados.

Uma jovem, de 19 anos, prima de Heloíse Silvino de Almeida, ficou gravemente ferida porque tentou puxá-la.

Ainda conforme a PM, as duas jovens estavam molhadas e descalças no momento do incidente. Uma tia das vítimas teve uma parada cardíaca após ver o incidente.

As vítimas foram socorridas, inicialmente, por equipe de salva vidas do clube que fizeram manobras de reanimação. Em seguida, elas foram levadas para hospital de Fronteira, onde Heloíse foi a óbito.

Heloíse de Almeida, natural de Santa Albertina (SP), havia ido ao clube acompanhada dos tios e da prima para passar o feriado de Ano Novo.

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) informou que foi instaurado um inquérito para investigar o caso, e posteriormente, outras informações serão divulgadas.

O Náutico Fronteira Parque divulgou nota de pesar, na qual manifesta seu mais profundo pesar e solidariedade à família afetada pelo trágico acidente.

“Houve um incidente enquanto a vítima operava um equipamento de uso particular, vindo a resultar, segundo informações preliminares, em uma descarga elétrica. A vítima foi imediatamente socorrida, mas não sobreviveu.

Ressaltamos que os fatos estão sendo apurados pelas autoridades competentes, e o Clube se coloca à inteira disposição para colaborar com o esclarecimento.

Neste momento de dor, o Náutico Fronteira Parque reitera que se solidariza com a família neste momento de dor e pesar".