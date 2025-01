Após seis meses de buscas, Lucas Barcelos Barbosa, de 23 anos, foi preso no último domingo (29/12) por suspeita de assassinar a artista mineira Gabriella da Silva Borges, de 50, conhecida como Gabi Campbel. O influencer está detido no presídio de Conselheiro Lafaiete, na Região Central de Minas Gerais.





A informação foi confirmada ao Estado de Minas nesta terça-feira (31/12) pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), que não forneceu detalhes sobre a prisão. O corpo de Gabi foi encontrado em 26 de junho deste ano, em avançado estado de decomposição, dentro de um apartamento no bairro Santo André, na Região Noroeste da capital mineira. Ela não era vista há três dias.





Gabi, uma mulher trans e referência na cena artística de Belo Horizonte, morava na Itália há mais de 20 anos e retornava ao Brasil anualmente para rever amigos e familiares. As investigações mostraram que a empresária foi assassinada por asfixia três dias antes de o corpo ser encontrado. No apartamento, foram encontrados vestígios de luta corporal.





Lucas Barcelos agora está à disposição da Justiça e pode responder por homicídio triplamente qualificado: asfixia, motivo fútil e impossibilidade de defesa da vítima. Se condenado, a pena pode chegar a 30 anos de prisão.





Encontrada morta em apartamento





No dia 23 de junho, Gabi saiu para um encontro com amigos em um bar, mas enfrentou problemas ao retornar ao prédio onde estava hospedada. Ao não conseguir abrir o portão, entrou em contato com Lucas, que foi buscá-la. Na manhã seguinte, o carro de Gabi foi visto saindo do local, dirigido pelo suspeito. Dias depois, Lucas retornou ao apartamento acompanhado de sua namorada, alegando buscar objetos que teria recebido de presente.





Preocupados com o desaparecimento de Gabi, amigos acionaram o síndico do prédio, que chamou a Polícia Militar (PM) devido a um cheiro forte vindo do imóvel. Os policiais arrombaram a porta e encontraram o corpo de Gabi enrolado em um cobertor, deitado sobre a cama. Marcas de agressão e estrangulamento foram constatadas pela perícia. As unhas postiças de Gabi estavam quebradas, espalhadas pelo chão, conforme detalhes fornecidos pelo delegado Lucas Daniel Alves Nunes, da Delegacia Especializada em Homicídios Noroeste, em coletiva de imprensa no dia 17 de dezembro.





Os vizinhos contaram aos militares que não viam a vítima há alguns dias e que o carro dela, um Fiat Renegade, não estava na garagem do edifício. O apartamento também havia sido saqueado, e itens como uma televisão, dinheiro em euros, haviam desaparecido.





Além do saque no apartamento, a investigação revelou que o cartão bancário de Gabi foi utilizado enquanto seu corpo ainda não havia sido encontrado. Lucas transferiu cerca de R$ 20 mil da conta da vítima para a própria.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia

O veículo de Gabi, um Fiat Renegade, foi localizado no mesmo dia em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, com duas mulheres, de 18 e 22 anos. Elas alegaram ter recebido o carro de Lucas como empréstimo e foram presas por receptação.