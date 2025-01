Esta quarta-feira (1°/1) é feriado nacional por causa das celebrações de Ano Novo. Por isso, o funcionamento de alguns serviços pode ser afetado. Fique atento!





Confira abaixo a programação em Belo Horizonte:

Zoobotânica





31/12: Aberto.

1º/1/25: Fechado.





Zoológico e Jardim Botânico

Horário: 8h às 17h (entrada até às 16h).





Aquário do Rio São Francisco

Horário: 8h30 às 16h30 (entrada até às 16h).





Parques Municipais

31/12 e 1º/1/25: Abertos.





Assistência Social





DRAS, CRAS, CREAS, Centros-Dia: Funcionamento normal ou em plantão.

Abrigos, Casas de Passagem e Central de Vagas do SUAS:

Funcionamento normal ou em plantão.

Centros POP: Funcionamento normal ou em plantão.

Serviço Especializado em Abordagem Social: Funcionamento normal ou em plantão





Restaurantes Populares





Funcionamento limitado à população em situação de rua nos dias 25/12 e 1º/1.

Cozinha Comunitária Cabana do Pai Tomás: Fechada nos dias 31/12 e 1º/1.





Feiras e Mercados





Horário reduzido no dia 31. Fechados no 1º/1.





Saúde





UPAs, SAMU, Hospital Odilon Behrens: Funcionamento normal 24h.

Centros de Saúde: Atendimento das 7h às 12h no dia 31. Fechados no dia 1º/1.

CRIE e Centros de Esterilização: Atendimento reduzido.

Outros serviços de saúde: Atendimento das 7h às 12h no dia 31. Fechados no dia 1º/1.





Limpeza Urbana

1º/1: Não haverá coleta domiciliar, seletiva, nem varrição. URPVs fechadas.

31/12: Serviços executados normalmente.





Trânsito e Transporte

1º/1: Quadro de feriado.

31/12: Horário de férias de verão.





Defesa Civil

Funcionamento normal 24h. Contatos: 199 ou (31) 3277-8864.





Equipamentos Culturais

Museus e Casas de Cultura: Fechados no dia 1º/1.

Cinemas e Teatros: Sem programação entre os dias 24/12 e 1º/1.





Lojas de rua





De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de BH (CDL/BH), o funcionamento do comércio de rua nesta terça-feira (31/12) vai até às 18h. Na quarta-feira (1º/1), deve ficar fechado.





Supermercados





Segundo a Associação Mineira de Supermercados (AMIS), os supermercados da capital não poderão funcionar na quarta-feira. O fechamento das lojas na data está previsto na Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) do setor aprovada pelo Sindicato Intermunicipal do Comércio Varejista de Produtos de Supermercados e Hipermercados no Estado de Minas Gerais (Sindsuper-MG) e o Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e Região (SECBHRM).





Bancos





Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), 30 de dezembro foi o último dia útil do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para todas as operações bancárias. Só haverá expediente bancário na quinta-feira (2/1).





Shoppings





Os shoppings da Multiplan (BH Shopping, DiamondMall e Pátio Savassi), funcionam nos seguintes horários: