A Mega da Virada 2024 será o maior prêmio da história das loterias no Brasil. Milhões de apostadores vão tentar levar para casa R$ 600 milhões, a partir do sorteio a ser realizado em 31 de dezembro. Desde sua criação, em 2009, a Mega da Virada já distribuiu R$ 4,4 bilhões de reais, divididos para 121 apostadores.

Pensando na superstição que acompanha cada apostador, o Estado de Minas consultou a base de dados da Caixa para verificar quais os números mais sorteados na história da Mega da Virada.

Quem quiser ter sorte não pode deixar de marcar o 10. A dezena saiu em um terço dos sorteios da Mega da Virada desde 2009 e é a bola mais pé-quente dessa modalidade do jogo. O 10 fazia parte da aposta vencedora em 2022, 2018, 2017, 2010 e 2009.

Em segundo lugar, aparecem duas bolas que saíram quatro vezes cada no maior sorteio das loterias brasileiras. A de número 5 estava no bilhete premiado em 2022, 2018, 2016 e 2014, mesma frequência da bola 33, sorteada em 2023, 2021, 2018 e 2012.

Por outro lado, alguns números nunca saíram na história da Mega da Virada. As bolas "frias" são 7, 8, 9, 13, 19, 26, 28, 39, 44, 54 e 60.

Retrospecto histórico

Ao computar todos os sorteios da Mega-Sena, sem levar em consideração apenas a edição da virada do ano, o número mais sorteado também é o 10. A dezena fez parte do bilhete premiado 328 vezes desde 1996, quando a Caixa inaugurou esse tipo de loteria. Alguns sorteios mais antigos, porém, não fazem parte da base de dados do banco.

A segunda bola mais premiada desde então é a 53 (319 vezes), seguida por 34 (304), 5, 33 e 37 (todas em 302 oportunidades). Por outro lado, alguns números saíram menos que 240 vezes e ocupam a lanterninha das dezenas "geladas": 15 (239), 55 (237), 21 (234) e 26 (233).

Minas Gerais

Considerando a base de dados da Caixa, ao menos 61 apostas realizadas em Minas Gerais acertaram as seis dezenas da Mega-Sena, independentemente se a da Virada ou não. A cidade mais premiada do estado desde 1996 é Belo Horizonte – oito apostas vencedoras.

Depois, aparecem Contagem (quatro), na Região Metropolitana de BH; e Ipatinga (Vale do Rio Doce) e Uberlândia (Triângulo) com três apostas sortudas. Também venceram mais de uma vez: Divinópolis (Centro-Oeste), Juiz de Fora (Mata), Montes Claros (Norte) e Varginha (Sul), todas sorteadas duas vezes.

São 43 cidades na lista. Veja, no mapa abaixo, as cidades sorteadas em Minas.