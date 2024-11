As apostas para a Mega da Virada, concurso 2810, começaram na última segunda-feira (11/11) e o prêmio não para de crescer, já alcançando cerca de R$ 600 milhões, o maior valor da história da premiação. O sorteio acontecerá em menos de dois meses, e a pergunta que fica é: "O que você faria se ganhasse?"

Diferente da Mega-Sena convencional, o prêmio da Mega da Virada não acumula. Caso ninguém acerte as seis dezenas, o valor será dividido entre os apostadores que acertarem cinco números, e assim por diante.





Segundo cálculos da Caixa Econômica Federal, caso um apostador ganhe o prêmio e decida aplicar todo o valor na poupança, ele receberá aproximadamente R$ 3,4 milhões no primeiro mês de rendimento. O montante seria suficiente para comprar 1.430 carros superesportivos, no valor de R$ 420 mil cada, ou, ainda, garantir dois anos de hospedagem no Lover's Deep Luxury Submarine Hotel, o hotel mais caro do mundo, localizado embaixo d'água em Santa Lúcia, uma ilha no Caribe.





O valor do prêmio também seria suficiente para adquirir terrenos milionários ou, quem sabe, contratar uma festa particular com um show da Rihanna. Segundo a emissora India Today, a cantora cobrou US$ 9 milhões (cerca de R$ 52 milhões) para realizar um show privado na Índia.

As apostas para o concurso da Mega da Virada podem ser feitas nas lotéricas ou pelo site e aplicativo da Caixa. O bilhete simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

No ano passado, o prêmio da Mega da Virada alcançou R$ 588.891.021,22 e foi dividido entre cinco apostadores, com cada um recebendo R$ 117.778.204,25.