O Natal da Mineiridade 2024 quer colocar Minas Gerais como destino de fim de ano para todo o Brasil. As festividades começam em 29 de novembro e vão até 6 de janeiro, com 800 eventos em 450 cidades, um aumento de 33% em relação ao ano passado.

O anúncio foi feito no dia 12 de novembro no Palácio da Liberdade, com a presença de representantes da Secretaria de Cultura e Turismo, CDL/BH, Fundação Clóvis Salgado e Cemig, responsável pela iluminação da Praça da Liberdade, em Belo Horizonte. O evento foi encerrado com uma apresentação do Coral Viva Voz, composto por integrantes do Instituto Viva Down.





Em Belo Horizonte, no ano passado, foram injetados R$ 2,5 bilhões na economia com as festividades. A Cemig investirá R$ 10 milhões e patrocinará eventos em 25 cidades do estado.

"A descentralização dos projetos, alcançando diversas regiões de Minas, vai fortalecer ainda mais o potencial turístico do estado, que cresce a cada ano. Queremos que Minas se torne um dos principais destinos turísticos do país", afirma a analista de cultura da Cemig, Juliana Peixoto.

Atrações para todos





O Natal terá atrações gratuitas para todas as idades, com cantatas, exposições, shows, presépios e apresentações de teatro e dança.

A abertura, em 29 de novembro, contará com a inauguração da iluminação da Praça da Liberdade. Além das luzes, a decoração deste ano incluirá oito instalações imersivas feitas por artistas mineiros, como um sino gigante, onde os visitantes poderão ouvir os sons dos sinos de diferentes regiões de Minas, bolas natalinas que celebram o trabalho das bordadeiras e um Papai Noel inflável de 9 metros de altura segurando uma fatia de queijo.

A expectativa é que o Queijo Minas Artesanal seja reconhecido como Patrimônio da Humanidade pela Unesco durante as festividades. O queijo já foi reconhecido pelo Iepha em 2002 e pelo Iphan em 2008.

Para as crianças, o Palácio do Natal terá cômodos temáticos, como a sala, o quarto e até o banheiro do Papai Noel. Também será possível tirar fotos com o bom velhinho e conferir um presépio com figuras de até 2 metros de altura, feitas pela artista Anísia Lima em homenagem ao Vale do Jequitinhonha.

Papai Noel compareceu no lançamento do Natal da Mineiridade, no Palácio da Liberdade Izabella Caixeta/EM.D.A Press





No Palácio da Liberdade, estará aberta uma exposição com mais de 5 mil figuras do Papai Noel, colecionadas por Maria Elvira. “Eu amo o Papai Noel. Quando eu morrer, quero que a coleção seja colocada em algum lugar para que as crianças de todo o mundo vejam, com o mesmo cuidado com que fiz. Quero que o Papai Noel seja lembrado como um símbolo de amor, grandeza, generosidade e da beleza do Natal”, afirmou ela.





Outro ponto importante é o das cidades barrocas da Cordilheira do Espinhaço, como Ouro Preto, Diamantina e Serro. Essas cidades se destacam pelas celebrações religiosas, unindo história, fé e turismo cultural.

Expandindo as fronteiras

Neste ano, o objetivo é posicionar Minas Gerais como destino de fim de ano, destacando seus atrativos culturais, naturais e históricos nas plataformas digitais, com foco no público interno e nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo.

A expectativa é que o número de turistas cresça 20%, podendo alcançar 3,8 milhões de pessoas, com uma taxa de ocupação hoteleira de 80%.

"Queremos alcançar essa marca histórica na terceira edição do Natal da Mineiridade. A ideia é cada vez mais divulgar para o mundo a cultura mineira e as festividades do nosso Natal, com hospitalidade, tradição e as belezas naturais, além da história e do patrimônio que Minas Gerais oferece", afirmou Josiane de Souza, secretária adjunta de Cultura e Turismo de Minas Gerais.

A Vila da Mineiridade será o espaço que une gastronomia e artesanato, com pratos típicos e lembrancinhas. Ela ficará na rua ao lado do Palácio da Liberdade, com diversos expositores.

Além da abertura, outros eventos marcarão a programação. No dia 12 de novembro, um show de drones iluminará o céu de Belo Horizonte, em celebração ao aniversário da cidade, seguido de uma apresentação musical no coreto.

Uma programação especial está prevista para o Ano Novo, com as festividades encerrando no dia 6 de janeiro, com o tradicional Encontro de Folias de Reis, que levará um cortejo até o Palácio da Liberdade, conectando o Natal às manifestações culturais de Minas.

A programação completa pode ser consultada pelo site: www.minasgerais.com.br

Siga nosso canal no WhatsApp e receba em primeira mão notícias relevantes para o seu dia