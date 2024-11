BH: preços dos itens da cesta de Natal têm variação de até 129%

Quem quiser gastar menos com a ceia de Natal precisa pesquisar bastante antes de ir às compras em Belo Horizonte. Levantamento do site Mercado Mineiro - que “rodou” por diversos supermercados da capital e lojas do Mercado Central entre os últimos dias 6 e 8 - indica grandes variações de preço para o mesmo produto. Naturalmente, para tomar a decisão de compra, é preciso colocar na balança a qualidade desses itens.

Se o cardápio da ceia de Natal tiver bacalhau, o quilo do tipo Porto pode variar de R$ 147,90 a R$ 299,90, uma diferença de 102%. Já o bacalhau Saith custa entre R$ 48 e R$ 110, variação de 129%. Se a ideia for economizar, vale substituir o bacalhau pela carne de porco. Mas, ainda assim, é preciso ficar atento. O quilo do pernil com osso custa entre R$ 16,80 e R$ 32,49, uma variação de 93%. O quilo do lombo foi encontrado de R$ 23,90 a R$ 33,69, uma variação de 41%.

As frutas cristalizadas registraram variação de 43%, com o quilo custando entre R$ 16 e R$ 22,90. Já a ameixa seca com caroço é vendida de R$ 49 a R$ 88,20, uma diferença de 80%. As uvas passas custam de R$ 23,80 a R$ 39,90, variação de 67%.

As amêndoas laminadas custam de R$ 95 a R$ 142, variação de 49%. As nozes com casca foram encontradas entre R$ 39,60 e R$ 50, uma diferença de 26%. Já o quilo das nozes sem casca é vendido entre R$ 89,60 e R$ 149,90, variação de 67%. O preço da castanha de caju torrada varia de R$ 89,90 a R$ 110, uma diferença de 22%.

A castanha do Pará inteira é vendida de R$ 71,60 a R$ 140, variação de 95%. Os arranjos de mesa feitos com frutas também podem ficar bem caros. A ameixa nacional registrou variação de 136%, com o quilo custando entre R$ 16,90 e R$ 39,99. O pêssego nacional foi encontrado entre R$ 14,90 e R$ 28, diferença de 187%. Já a ameixa importada custa de R$ 21,98 a R$ 39,99, variação de 81%.

O panetone de fabricação própria é vendido entre R$ 9,80 e R$ 17,95, uma variação de 83%. O panetone da Seven Boys de 400 gramas custa de R$ 14,98 a R$ 19,99, uma diferença de 33%. A caixa de bombom Lacta apresenta variação de 56%, entre R$ 11,99 e R$ 18,80, enquanto a caixa da Garoto custa de R$ 11,90 a R$ 15,49, diferença de 30%.

Diferença em relação ao Natal de 2023

O Mercado Mineiro também comparou o preço médio de alguns itens da cesta de Natal com os valores praticados em 2023. O quilo do bacalhau Saith caiu de R$ 77,59 para R$ 69,61, uma redução de 10%. Já o bacalhau do Porto subiu de R$ 169,34 para R$ 195,43, aumento de 15,40%. A ave Supreme Sadia subiu de R$ 25,99 para R$ 27,49, elevação de 5,77%.

As frutas cristalizadas registraram redução de 8,15%, com preço médio caindo de R$ 20,59 para R$ 18,91. Já o preço do quilo das nozes com casca subiu de R$ 42,78 para R$ 47,56, diferença de 11%. As uvas passas pretas foram de R$ 25,49 para R$ 30,93, um aumento de 21%. A castanha do Pará inteira subiu de R$ 98,24 para R$ 111,54, elevação de 13,54%.

O preço médio do quilo da ameixa nacional disparou 92%, saltando de R$ 14,96 para R$ 28,80. O quilo das ameixas importadas subiu de R$ 21,93 para R$ 32,68, variação de 49%. Em 2023 o pêssego nacional custava em média R$ 13,05, e agora é vendido a R$ 20,85, aumento de 59%. A uva Itália subiu de R$ 28,53 para R$ 36,92, elevação de 29%.

O panetone Tommy subiu 7,85%, de R$ 14,96 para R$ 16,13. já o de fabricação própria saltou de R$ 11,61 para R$ 13,41, diferença de 15%. A caixa de bombom Lacta registrou aumento de 24%, de R$ 12,61 para R$ 15,68, enquanto a da Garoto subiu 15%, de R$ 11,57 para R$ 13,35.

