Preço da carne ‘tira o apetite’ em BH; aumento chega a 18% em 21 dias

O preço das carnes é um dos principais vilões do aumento do valor da cesta básica em Belo Horizonte, assim como a inflação na capital mineira. Pesquisa realizada pelo site Mercado Mineiro confirma que o produto registrou aumento recorde nos últimos 21 dias.

Durante esse período, o preço médio do contrafilé em Belo Horizonte subiu de R$ 46,85 para R$ 53,18, um aumento de 13,52%. Já o quilo do acém subiu de R$ 30,98 para R$ 35,57, alta de 14,81%. O preço do filé mignon subiu de R$ 67,98 para R$ 77,99, um aumento de 14,72%. O quilo da picanha subiu de R$ 64,29 para R$ 70,83, crescimento médio de 10%.

Considerada uma alternativa para economizar frente aos cortes bovinos, a carne de porco registrou aumento médio ainda mais significativo. De acordo com a pesquisa, o maior aumento foi do quilo de copa lombo, que subiu 17,69% nos últimos 21 dias, de R$ 21,03 para R$ 24,75. O quilo da costelinha subiu de R$ 27,19 para R$ 30,75, um aumento de 13%. O toucinho para torresmo subiu de R$ 23,11 para R$ 25,73, alta de 11,35%. O pernil com osso teve aumento de 7,81%, de R$ 19,83 para R$ 21,38.

O frango também foi impactado pela alta no preço das carnes em Belo Horizonte nos últimos 21 dias. O quilo do pé de frango saltou de R$ 7,55 para R$ 8,31, alta de 10%. A coxa com sobrecoxa subiu de R$ 12,08 para R$ 13,24, um aumento de 9,59%. O preço médio do peito resfriado foi de R$ 15,47 para R$ 16,49, elevação de 6,58%.

Variação de preços chega a 165%

A pesquisa feita pelo Mercado Mineiro ainda registrou a variação de preço dos principais cortes entre 44 casas de carne localizadas na Região Metropolitana de Belo Horizonte nos últimos dias 7 e 8.

Nos cortes bovinos, o fígado registrou variação de até 165%, custando entre R$ 12 e R$ 31,90. O quilo da picanha variava entre R$ 52,99 e R$ 95,90, diferença de 80%. Já o preço do músculo apresentou variação de 76%. de R$ 29,95 até R$ 52,90. O filé mignon custava entre R$ 49,99 e R$ 104,99, variação de 110%. O quilo da acém custava de R$ 29,95 até R$ 49,90, 66% de diferença. O preço do quilo do contrafilé variou em 74%, de R$ 42,98 a R$ 74,95.

A carne de porco chegou a apresentar variações de 111%, caso do quilo do copa lombo, que pode custar de R$ 17,95 a R$ 37,90. A costelinha custava entre R$ 22,95 e R$ 42,99, variação de 87%. O quilo do lombo inteiro estava custando de R$ 19,98 até R$ 39,90, diferença de 100%. O pernil sem osso foi cotado entre de R$17,48 e R$ 35,90, variação de105%. O quilo do pé de porco variou de R$ 8,90 até R$ 18,90, diferença de 112%.

O frango apresentou variação máxima de 149%, caso do pezinho, encontrado entre R$ 5,98 até R$ 14,90. O peito resfriado estava sendo vendido entre R$ 12,98 e R$ 26,99, variação de 107%. O quilo da coxa e sobrecoxa custava de R$ 9,99 até R$ 19,90, diferença de 99%. O quilo do frango resfriado foi encontrado custando de R$ 8,99 a R$ 15,99, variação de 77%. O quilo do filé de peito estava custando de R$ 18,99 até R$ 29,99, uma diferença de 57%.