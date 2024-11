Black Friday: cuidado para não cair em 'black fraude'

A Black Friday, que acontecerá no próximo dia 29, pode ser aquela oportunidade para adquirir um produtinho útil e desejado. A ação também é positiva para os comerciantes: a Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH) prevê que as promoções devem gerar um faturamento de R$ 2,08 bilhões durante novembro, valor 0,42% maior que o registrado há um ano, quando o varejo da capital mineira registrou R$ 2,07 bilhões. Porém, os consumidores precisam ter cuidado. Afinal, durante as liquidações, que ocorrem ao longo deste mês, não é raro se deparar com propagandas enganosas: é a chamada "black fraude" , como alguns consumidores costumam dizer em tom de brincadeira.









Situações assim, mesmo quando não resultam em prejuízo, trazem dor de cabeça ao comprador. Foi o que aconteceu com a advogada Jessyca Alves Filizzola, de 33 anos, que tentou adquirir um pacote de viagens para o Nordeste durante a Black Friday do ano passado, após ver um anúncio no Instagram. Ela fez um contato por whatsapp em um sábado (18/11/2023), mas só recebeu a resposta dois dias depois, com um valor substancialmente mais alto. "Quando solicitava informações, a empresa dizia que não existiam mais aqueles valores. Claramente, propaganda enganosa", afirma. Diante disso, a consumidora acionou o Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor de Minas Gerais (Procon-MG).





De acordo com o Procon-MG, as reclamações mais recorrentes dizem respeito justamente à publicidade enganosa. O preço do produto é campeão de queixas: os consumidores alegam que, ao finalizar a compra, o valor fica mais alto que o anunciado, ou ainda que preço normal é propagandeado como promocional. Em segundo lugar, vem o prazo de entrega maior que o prometido. Por fim, estão o cancelamento do negócio (muitas vezes, sob alegação de falta de estoque) e a entrega de um artigo diverso do adquirido.

“Se o preço de um produto estiver anunciado, o vendedor é obrigado a vendê-lo por esse valor. Caso contrário, o consumidor pode exigir que o preço seja cumprido, trocar o produto por outro igual ou cancelar a compra e receber o dinheiro de volta, além de uma indenização pelos transtornos causados”, explica Diego Castro, professor do curso de Direito da Faculdade Anhanguera.

Ao passar por esse tipo de situação, o consumidor deve fazer valer a lei e procurar o Procon, o juizado especial ou algum advogado especializado em direito do consumidor.







'Direito de arrependimento'

Compras online demandam atenção redobrada. “Quando adquirimos produtos pela internet, nossa percepção se baseia exclusivamente nas informações fornecidas pelo vendedor. Embora possamos criar uma imagem mental do item, somente ao recebê-lo podemos confirmar se nossas expectativas foram plenamente atendidas", adverte Castro.