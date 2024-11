Feirão Serasa Limpa Nome: Oportunidade para quitar as dívidas

Até o dia 29 de novembro, a Serasa realiza o Feirão Limpa Nome, ação que oferece aos consumidores condições especiais para negociar dívidas com empresas de varejo, bancos, telecomunicações, água e energia, dentre outras ações. Na edição deste ano, que já é a 32ª, o birô de crédito anuncia mais de 550 milhões de ofertas para negociação, com descontos de até 99% e condições de parcelamento adequadas às necessidade de diferentes orçamentos.

"Com as contas dispersas, é difícil acompanhar todas as datas de pagamento e ter todos os valores em mente o tempo todo. Ao consolidar as dívidas em um só documento, reduzimos o risco de o consumidor se perder, ter de pagar juros e multas por atraso e ainda ficar com o nome negativado”, explica Aline Maciel, gerente da plataforma Serasa Limpa Nome.

De acordo com a Serasa, o Brasil tem 72,6 milhões de pessoas inadimplentes atualmente: são 800 mil a mais que no mesmo período de 2023, quando o número de cidadãos com débitos pendentes era de 71,8 milhões. Assim, houve um aumento de 1,1%. Desse total, 6,8 milhões de devedores estão em Minas Gerais, ante 6,6 milhões em outubro do ano passado (crescimento de 1%). Já em Belo Horizonte, hoje, 972 mil habitantes estão endividados, ao passo que, há um ano, eram 966 mil (alta de 1%). Desse modo, o Feirão Limpa Nome pode ser a oportunidade para quitar as dívidas.

Para participar do feirão, o consumidor deve acessar o site da Serasa ou baixar o App da empresa, disponível no Google Play e na App Store para as plataformas Android e iOS. Para desfrutar da ferramenta, o usuário precisa preencher um cadastro: ao fazer o primeiro acesso, todas as informações financeiras do devedor já aparecerão na tela, inclusive o valor de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score.





Uso do 13º





O feirão é realizado em novembro porque, no último bimestre, os cidadãos já estão se planejando para começar o próximo ano com as contas em dia. "Segundo pesquisa da Serasa, o principal uso do 13º está relacionado ao pagamento das dívidas. A data limite de pagamento do 13º salário neste ano é dia 29/11, pois o dia 30/11 é sábado: por isso as pessoas podem aproveitar as ofertas com dinheiro na mão", esclarece Nure.



Porém, o coordenador da Serasa pondera que os devedores não precisam esperar a virada de ano para quitar os débitos, pois é possível negociar várias opções de datas de vencimento. Ou seja, as pessoas podem fechar o acordo em um dia, mas com uma data de vencimento distinta, conforme disponibilidade do credor. "Quanto antes (o inadimplente) conseguir negociar e pagar as dívidas, mais rápido a negativação será retirada. A recomendação é que o consumidor já acesse o app da Serasa, verifique as ofertas e se programe para o fechamento de acordo e pagamento", conclui.









Como participar do feirão?



1º Passo: baixe o app da Serasa. Faça o download do aplicativo no celular (disponível para Android e iOS), informe o CPF e preencha um cadastro. Ao acessar a plataforma, todas as informações financeiras do consumidor, entre as quais a existência de possíveis dívidas e a pontuação do Serasa Score, já aparecerão na tela.



2º Passo: escolha a oferta. Após selecionar a opção “Ver detalhes”, é possível verificar as condições oferecidas para pagamento com o desconto. Ao clicar em uma das dívidas disponíveis, serão apresentadas opções para quitar cada débito. Para fazer um acordo, clique no campo “Negociar”.





3º Passo: revise e finalize o acordo. Escolha a opção e a forma de pagamento mais conveniente. Se a escolha for por boleto, é possível copiar o código e baixar ou solicitar o envio via WhatsApp. Consumidores que preferirem o Pix devem selecionar a data para vencimento e a quantidade de parcelas. Após revisar e confirmar as informações, basta clicar em “Fechar acordo”.





4º Passo: pague o débito. Ao fechar o acordo, o devedor deve realizar a quitação de acordo com as condições definidas na etapa anterior. No caso de pagamentos via Pix, é preciso clicar em “Copiar chave Pix” e colar os dígitos no aplicativo da instituição bancária para prosseguir.