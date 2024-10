Black Friday 2024: saiba como receber as melhores ofertas no seu e-mail

Maior evento de consumo, a Black Friday acontecerá no dia 29 de novembro deste ano. A data, sempre comemorada na última sexta-feira do mês, sucede o feriado de ação de graças nos Estados Unidos.

Como conseguir ofertas da Black Friday

É possível receber ofertas do evento, praticado no Brasil desde 2011, com antecedência: basta cadastrar o e-mail na página inicial do site oficial. O portal é idealizado pela empresa Busca Descontos, que oferece cupons e ofertas para compras feitas online.

O site ainda destila promoções, divididas por categorias, no dia oficial do evento. Além disso, são disponibilizados cupons de frete grátis, e podem ser ofertados preços menores do que nas lojas participantes.

Entenda a história da data

A origem da Black Friday é incerta, mas existe uma teoria de que a expressão nasceu no fim do século XIX. Na época, duas instituições financeiras teriam quebrado, coincidentemente, em uma sexta-feira, durante a corrida do ouro nos Estados Unidos.

Outra hipótese é de que o termo foi criado por policiais da Filadélfia na década de 1960. As autoridades tinham que lidar com o caos causado pelo excesso de pedestres e veículos que se dirigiam ao centro da cidade estadunidense para fazer compras nos dois dias após o Dia de Ação de Graças.

Justamente na sexta-feira que as pessoas faziam suas primeiras compras para o Natal. Devido a piora no tráfego e por nenhum policial poder tirar o dia de folga, sendo obrigados a fazer turnos de mais de 12 horas, a data ficou conhecida como Black Friday.

*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata